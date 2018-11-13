Okul Sporları Genç Erkekler Basketbol müsabakaları başladı

Mersin'de 2018-2019 Okul Sporları sezonu Genç Erkekler Basketbol müsabakaları Edip Buran Spor Salonu'nda yapılan açılış maçıyla başladı.

Mersin Naim Süleymanoğlu Spor Lisesi ile Özel Mersin Final Anadolu Lisesi arasında oynanan açılış maçı öncesi Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Osman Yıldızbakan ve Spor Şube Müdürü Vedat Akyar tarafından her iki takıma çiçek takdim edildi.

Açılışta konuşan Yıldızbakan, "Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ailesi olarak 2018-2019 Okul Sporları sezonu Genç Erkekler Basketbol açılış maçı için toplanmış bulunuyoruz. Bugün Mersin Naim Süleymanoğlu Spor Lisesi ile Özel Mersin Final Anadolu Lisesi arasında yapılacak olan açılış maçı ile Okul Sporlarına katılan tüm okul takımlarımıza ve sporculara Centilmenlik ve kardeşliğin ön planda olduğu, Fair Play çerçevesinde bir turnuva olmasını temenni ediyor başarılar diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Naim Süleymanoğlu Spor Lisesi ile Özel Mersin Final Anadolu Lisesi arasında oynanan açılış müsabakası 83-25 Naim Süleymanoğlu Spor Lisesi'nin galibiyetiyle sonuçlandı.