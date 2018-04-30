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30 Nisan 2018 14:59

Okul Sporları Gençler Türkiye Tenis Şampiyonası sona erdi

Türkiye Okul Sporları Federasyonu’nun 2018 yılı faaliyet takviminde yer alan, "Okul Sporları Gençler Türkiye Tenis Şampiyonası" sona erdi.

Okul Sporları Gençler Türkiye Tenis Şampiyonası sona erdi

30 Nisan 2018 14:59


Tenis Kompleksinde gerçekleştirilen turnuvada erkeklerde, İstanbul Esenkent Okyanus Koleji şampiyon olurken, İzmit Halk Eğitim Okulu ikinci, TED İstanbul Koleji üçüncü, Robert İstanbul Koleji ise dördüncü oldu.


Kızlarda ise İstanbul Esenkent Okyanus Koleji şampiyon olurken, Gölbaşı Ankara Okyanus Koleji ikinci, TED İstanbul Koleji üçüncü, Başkent Üniversitesi Özel Ayşe Abla Okulu ise dördüncü oldu.


Turnuvada dereceye giren sporculara başarı belgesi, madalya ve kupalarını Spor Şube Müdürü Vedat Akyar ve Tenis İl Temsilcisi Atilla Kökver takdim etti.




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