Diğer
Kategoriler
01 Haziran 2018 11:12

’Okula, Hayata Devam’ projesi ile okula bağlandılar

Mersin’de, Mezitli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde devamsızlık riskindeki öğrencileri sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere yönlendirerek eğitimde daha aktif hale getirmek amacıyla hazırlanan ’Okula, Hayata Devam’ projesinde yüzde 100 başarı sağlandı.

’Okula, Hayata Devam’ projesi ile okula bağlandılar

01 Haziran 2018 11:12


Mezitli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Türkiye’ye örnek olabilecek bir projeye imza attı. Devamsız riskindeki öğrencilerin planlı, sistemli ve takipli bir şekilde sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere yönlendirilerek eğitimde daha aktif hale getirilmesinin amaçlandığı, ’Okula, Hayata Devam’ projesinde yüzde 100 başarı elde edildi.


Okul Müdürü Ahmet Oktay Öztop, Müdür Yardımcısı Murat Çınarlı, Görsel Sanatsal Dersi Öğretmeni Hacer Fındık ile eğitimciler Zuhal Özkaraca, Abdüsselam Oral, Bahar Demirkülü, Berna Demirci ve Halil Şahin öncülüğünde geliştirilen ve 50’nin üzerinde öğrencinin hedef kitle olarak belirlendiği proje, Milli Eğitim Bakanlığınca da onaylandı.


Okulların kapanmasına sayılı günler kala proje yer alan öğrenciler, müzik ve resim kurslarındaki başarılarını sergilediler. El emeği göz nuru dökerek ortaya koydukları ürünleri, etkinlikle taçlandıran öğrenciler, hünerlerini okulun konferans salonunda sergilediler. İlçe protokolünün de katıldığı ve çeşitli gösterilen sergilendiği etkinlik, katılımcılar tarafından hayranlıkla izlendi.


"Öğrencilerin devamsızlığının önüne geçildi"


Proje yöneticilerinden Görsel Sanatlar Dersi Öğretmeni Hacer Fındık, geçtiğimiz yıl 9. sınıf öğrencilerinden yüzde 38’inin sürekli devamsızlık tekrarı yaptıklarını belirterek, "Sonuç olarak geçtiğimiz eğitim-öğretim yılında yüksek devamsızlık oranlarına bağlı olduğu düşünülen düşük başarı düzeyi görülmekteydi. Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, Okul Stratejik Planı, Devamsızlığı Takip ve Önleme Okul İç Yönergesine dayanılarak bu çalışma hazırlandı. Geçen yıl devamsızlıktan kalmış olan öğrencilerimizden bu yıl devam edenlerin tekrar aynı sorunu yaşamamaları ve yeni kayıt olan öğrencilerden de devamsızlığa meyilli olanları çok yönlü destekleyerek, örgün eğitimde kalmaları, akademik başarılarını yükseltmeleri, meslek sahibi ve kendini gerçekleştirmiş bireyler olarak yetişmeleri için ortam hazırlayarak devamsızlık yapmamalarını sağlamaya çalıştık" dedi.


"Yüzde 100 başarı sağlandı"


Projenin yüzde 100 başarıyla sonuçlandığını vurgulayan Fındık, “Geçen yıl devamsızlıktan kaynaklı sorun yaşayan öğrencilerimizi proje kapsamına aldık. Ve büyük bir mutlulukla ifade etmek isterim ki, başarılarında yüzde 100 bir gelişimin yaşandığına tanık olduk. Bu öğrencilerimiz ana derslerdeki başarıların yanı sıra, hem devamsızlık yaşamadılar hem de sanatsal yeteneklerini keşfettiler. Yani hem eğlendik hem de başarı sağladık” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
29
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç