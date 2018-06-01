’Okula, Hayata Devam’ projesi ile okula bağlandılar

Mezitli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Türkiye’ye örnek olabilecek bir projeye imza attı. Devamsız riskindeki öğrencilerin planlı, sistemli ve takipli bir şekilde sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere yönlendirilerek eğitimde daha aktif hale getirilmesinin amaçlandığı, ’Okula, Hayata Devam’ projesinde yüzde 100 başarı elde edildi.

Okul Müdürü Ahmet Oktay Öztop, Müdür Yardımcısı Murat Çınarlı, Görsel Sanatsal Dersi Öğretmeni Hacer Fındık ile eğitimciler Zuhal Özkaraca, Abdüsselam Oral, Bahar Demirkülü, Berna Demirci ve Halil Şahin öncülüğünde geliştirilen ve 50’nin üzerinde öğrencinin hedef kitle olarak belirlendiği proje, Milli Eğitim Bakanlığınca da onaylandı.

Okulların kapanmasına sayılı günler kala proje yer alan öğrenciler, müzik ve resim kurslarındaki başarılarını sergilediler. El emeği göz nuru dökerek ortaya koydukları ürünleri, etkinlikle taçlandıran öğrenciler, hünerlerini okulun konferans salonunda sergilediler. İlçe protokolünün de katıldığı ve çeşitli gösterilen sergilendiği etkinlik, katılımcılar tarafından hayranlıkla izlendi.

"Öğrencilerin devamsızlığının önüne geçildi"

Proje yöneticilerinden Görsel Sanatlar Dersi Öğretmeni Hacer Fındık, geçtiğimiz yıl 9. sınıf öğrencilerinden yüzde 38’inin sürekli devamsızlık tekrarı yaptıklarını belirterek, "Sonuç olarak geçtiğimiz eğitim-öğretim yılında yüksek devamsızlık oranlarına bağlı olduğu düşünülen düşük başarı düzeyi görülmekteydi. Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, Okul Stratejik Planı, Devamsızlığı Takip ve Önleme Okul İç Yönergesine dayanılarak bu çalışma hazırlandı. Geçen yıl devamsızlıktan kalmış olan öğrencilerimizden bu yıl devam edenlerin tekrar aynı sorunu yaşamamaları ve yeni kayıt olan öğrencilerden de devamsızlığa meyilli olanları çok yönlü destekleyerek, örgün eğitimde kalmaları, akademik başarılarını yükseltmeleri, meslek sahibi ve kendini gerçekleştirmiş bireyler olarak yetişmeleri için ortam hazırlayarak devamsızlık yapmamalarını sağlamaya çalıştık" dedi.

"Yüzde 100 başarı sağlandı"

Projenin yüzde 100 başarıyla sonuçlandığını vurgulayan Fındık, “Geçen yıl devamsızlıktan kaynaklı sorun yaşayan öğrencilerimizi proje kapsamına aldık. Ve büyük bir mutlulukla ifade etmek isterim ki, başarılarında yüzde 100 bir gelişimin yaşandığına tanık olduk. Bu öğrencilerimiz ana derslerdeki başarıların yanı sıra, hem devamsızlık yaşamadılar hem de sanatsal yeteneklerini keşfettiler. Yani hem eğlendik hem de başarı sağladık” diye konuştu.