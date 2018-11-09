Öldürülen kızlarının eşyalarını gözyaşları içinde dayanışma evine verdiler

Mersin'de geçtiğimiz yıl polis memurunun tabancasından çıkan kurşunla hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Feray Şahin'in (23) kıyafetleri, ayakkabıları ve kitapları, anne ve babası tarafından staj yaptığı Mezitli Belediyesi'ne ait Dayanışma Evi'ne teslim edildi.

Geçtiğimiz yıl kızlarını kaybeden Şahin ailesi, kızları Feray'ın kişisel eşyalarını ihtiyaç sahiplerine ulaşması amacıyla staj yaptığı Mezitli Belediyesi'nin Dayanışma Evi'ne teslim etti. Gaziantep'te yaşayan aile, kızlarının eşyalarını köy okulundaki çocuklara ulaştırmak için geldikleri Mersin'de yine gözyaşlarına boğuldu. Şahin ailesi, kızlarının eşyalarını gözyaşları arasında öpüp koklayarak dayanışma evine teslim etti.

"Her yıl durumu olmayan çocuklara yardım yapardı"

Kızları Feray'ın her yıl durumu olmayan köy çocukları için kırtasiye ve kitap yardımı yaptığını belirten anne Aysel Şahin, "Feray evimizin tek kızıydı. 23 yaşında mimarlık bölümü okuyordu. Geçen yıl mezun olacaktı, mezuniyet hazırlığı yapıyorduk. Maalesef böyle bir olayla karşılaştık. Hiç tanımadığımız, bilmediğimiz bir insan canımızdan canımızı kopardı. Kızım Mezitli Belediyesi'nde staj yapıyordu. Kızımızın eşyasını daha uygun gördüğümüz için buraya getirdik. Feray her yıl durumu olmayan köy çocukları için kırtasiye ve kitap yardımı yapan bir insandı. Onları dağıtması kısmet olmadı, evde kalmış. Biz de buraya getirdik. Verilen karar da çok adaletsiz. Sözün bittiği yerdeyiz" dedi.

"Sonuna kadar mücadele edeceğiz"

Mahkeme kararının kendilerini ikinci kez öldürdüğünü kaydeden baba Bekir Şahin ise, "Ortada Adli Tıp'ın delilleri varken, bilirkişi raporları varken, kızın tırnakları arasında DNA varken, direnmiş belli ki mahkeme bunların hiçbirisini görmeyip katilin yalan ifadeleri doğrultusunda karar vererek bizi ikinci kez öldürmüştür. Biz kızımızın kanı yerde kalmasın istiyoruz. Sonuna kadar da mücadele edeceğiz. Bu karara itiraz ettik. Gencecik bir kızın ölümünün cezası 5 yıl 3 ay olamaz" ifadelerini kullandı.

"Eğer yaşasaydı kendi ulaştıracaktı"

Feray'ın eşyalarını teslim alan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da, "Feray kızımız mimar olmayı beklerken belediyemizde staj yapıyordu. Biz de burada kendisini tanıdık. Hanımefendi, oldukça güzel, naif bir kızımızdı. Maalesef bir şekilde can verdi. Belediyemizin Yardımlaşma Evi'nde Feray kızımızın giysilerini, giydiği ayakkabısını, fakir çocuklar için topladığı, aldığı kitapları görüyorsunuz. Eğer yaşasaydı, kendi eliyle ulaştıracaktı. Biz bunları Feray ablalarının armağanı olarak çocuklara ulaştıracağız" şeklinde konuştu.

Olayın geçmişi

19 Eylül 2017'de Mersin'in Mezitli ilçesinde meydana gelen olayda, Toros Üniversitesi öğrencisi Feray Şahin, evinde polis memuru Fatih Burak A.'nın (27) tabancasından çıkan tek kurşunla hayatını kaybetmişti. Mersin 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan polis memuru için 'kasten adam öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istenmiş, 9 Eylül'de kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı, 'bilinçli taksirle adam öldürmek' suçundan 5 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırmıştı.