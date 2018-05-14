Olimpik deneme yarışları sona erdi

Türkiye geneli U18, U20 ve büyüklerde 117 atletin katılımı ile Mersin Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi’nde gerçekleştirilen olimpik deneme yarışlarında Ersu Şaşma, sırıkla atlamada gençler rekorunu yenileyerek yeni bir Türkiye rekoruna imza attı. Bu yıl salon sezonunda da rekor kıran Ersu, Mersin’deki yarışmada 5.20 ile kendisine ait 5.13’lük U20 sırıkla atlama Türkiye rekoruna yedi santimetre ekledi. Yarışmaya 4.80’de başlayan Ersu, 5.00, 5.10 ve 5.20’yi ilk hakkında geçti. Rekoru kırdıktan sonra çıtayı 5.31’e yükselten Şaşma, U23 rekorunu denedi ama başarılı olamadı.

Olimpik denemede erkekler 100 metrede Aykut Ay 10.50 koşarken, 110 engellide Mustafa Güneş 14.27, Mikdat Sevler ise 14.30’luk dereceler yaptılar. 400 metre engellide Sinan Ören 50.87 koşarken, U23 Türkiye rekorunu az farkla kaçırdı. Üç adımda ise Can Özüpek’ten 16.69’luk derece geldi, ancak rüzgar 3.0 olduğu için derece U23 rekoru olarak geçerlilik kazanmadı.

Erkekler yüksek atlamada Alperen Acet 2.21’lik derece atladıktan sonra 2.26 ile büyükler Türkiye rekoruna ortak olmayı denedi, ancak başaramadı.