Ölümlü kaza kamerada

Mersin'in Anamur ilçesinde kavşakta otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü lise öğrencisi hayatını kaybetti.

Kaza, ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi, Sanayi Sitesi kavşağı Mersin Antalya D-400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, güvenlik kamerasına da yansıyan kazada, henüz kimliği öğrenilemeyen sürücü, otomobiliyle kavşaktan karşıya geçmek isterken karşı taraftan gelen Erkan Şen'in (17) kullandığı 33 LE 687 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve arkasında oturan arkadaşı metrelerce savruldu.

Kazada motosikletin sürücüsü lise öğrencisi Erkan Şen olay yerinde hayatını kaybetti. Arkasında oturan arkadaşı Murat Ülker (17) ise ağır yaralandı. Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.