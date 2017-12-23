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23 Aralık 2017 09:26

Önce vuruldu, sonra vurdu

Mersin’de daha önce kavga ettiği kişi tarafından vurulan bir kişi, kendisini vurduğundan dolayı ceza evine girip çıkan şahsı berber dükkanında tıraş olurken vurdu.

Önce vuruldu, sonra vurdu

23 Aralık 2017 09:26

Kavga güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye görüntülendi.


Edinilen bilgiye göre, 20 Aralık saat 18.00 sularında Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali içinde bulunan berber dükkanında tıraş olan İ.D., kalabalık bir grup tarafından darp edilerek, bıçak ve silahla vuruldu. Olayın ardından bölgede çalışma yürüten Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şahısları tespit etmeye çalıştı. Olayın 2017 Temmuz ayı içerisinde İ.D.’nin A.K.A.’yı silahla yaralaması olayının devamı olduğunu belirleyen ekipler, kavgada bıçak ve silah kullanan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar ve güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu A.K.A ve arkadaşı V.Ç. olayda kullandıkları bir adet ruhsatsız tabanca ve bıçak ile gözaltına alındı.



Kendisini vuranın cezaevinden çıkmasını beklemiş


Olayda yaralı İ.D.’nin A.K.A.’yı daha önceki kavgada vurduğu ve bundan dolayı cezaevine girdiği öğrenildi. A.K.A.’da İ.D.’nin cezaevinden çıkmasını beklemiş ve 2 gün önce de berber dükkanında olduğunu öğrenmiş. Bunun üstüne arkadaşı V.Ç. ile tanıdıkları bazı kişileri toplayan A.K.A., berber dükkanında tıraş olan İ.D.’yi darp ederek, bıçak ve silahla yaraladı. Güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye görüntülen olayda, birden dükkanı basan kalabalık bir grup İ.D.’ye saldırarak, çeşitli yerlerinden yaralıyor.


Emniyetteki ifadelerin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.




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