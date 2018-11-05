Orgeneral Çetin'den şehit ailelerine taziye ziyareti

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, geçtiğimiz hafta Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde yürütülen operasyonda Şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Asım Türkel ile Jandarma Uzman Çavuş Ferruh Dikmen'in ailelerini ziyaret etti.

Mersin Valisi Ali İhsan Su'nun da katıldığı ziyaret programı, ilk olarak Jandarma Uzman Çavuş Asım Türkel'in Toroslar İlçesi Arpaçsakarlar Mahallesi'ndeki baba evinde gerçekleşti. Şehit babası Hasan Türkel ve ailesiyle yakından ilgilenen Çetin, yakınlarına ve arkadaşlarına taziyelerini iletti. Ziyaret, Kuran-ı Kerim Tilaveti'nin ardından şehidin ve tüm şehitlerin ruhlarına dua edilmesiyle sona erdi.

Arpaçsakarlar Mahallesi'ndeki taziye ziyaretinin ardından, beraberlerindeki heyet ile birlikte Şehit Ferruh Dikmen'in Silifke Yeşilovacık Mahallesindeki baba evine geçen Çetin, şehidin babası Nihat Dikmen ve ailesi ile yakından ilgilenerek, tüm dost ve yakınlarına taziyelerini iletti.

Taziye ziyareti, duaların okunmasıyla sona erdi.