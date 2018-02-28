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28 Şubat 2018 13:09

Orman Bölge Müdürlüğü fuarda fidan dağıttı

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, 13.

Orman Bölge Müdürlüğü fuarda fidan dağıttı

28 Şubat 2018 13:09

Mersin Uluslararası Tarım Fuarı’nda stant açarak ziyaretçilere fidan dağıttı.


Yenişehir’deki fuar alanında yerini alan Mersin Orman Bölge Müdürlüğü’nün standı büyük ilgi gördü. Mersin Valisi Ali İhsan Su’da standı ziyaret ederek vatandaşlara fidan dağıttı.


Mersin Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, bakanlığın ve Orman Genel Müdürlüğü’nün hedeflerini, politikalarını ve çalışmalarını taşra teşkilatları olarak her platformda insanlara duyurmaya ve anlatmaya çalıştıklarını söyledi. Bu kapsamda 13. Mersin Uluslararası Tarım Fuarı’nda stant açtıklarını kaydeden Yılmaz, "Dört gün süren fuarda orman yangınları, yeni ormanların tesisi, ağaçlandırma ve rehabilitasyon konulu 40 adet fotoğraftan oluşan bir sergi açtık. Yine bu kapsamda afişler asıyor, el broşürleri dağıtıyoruz. Bu etkinliklerin yanında 5 bin adet biberiye, fıstıkçamı, harnup ve defne fidanları dağıttık. Son yıllarda artarak devam eden ağaçlandırma ve rehabilitasyon çalışmaları ile ilimizdeki verimli orman varlığını önemli ölçüde artırdık. Bu çalışmalarımız bölgemizin tarımının sürdürülebilirliğinin ve verimliliğinin olmazsa olmazı olup suyun ve toprağın korunması için sigortadır” dedi.




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