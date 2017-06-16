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16 Haziran 2017 11:38

Orman işçileri yangın sezonuna hazır

Mersin Orman Bölge Müdürlüğünde yangın mevsimi başında planlanan işbaşı eğitimleri tamamlandı.

Orman işçileri yangın sezonuna hazır

16 Haziran 2017 11:38


Yangın sezonunun başlamasıyla birlikte hazırlıklarını tamamlayan ve tüm önlemlerini alan Orman Bölge Müdürlüğünde, 5 Haziran’da Erdemli Orman İşletme Müdürlüğünde başlayan işbaşı eğitimleri 15 Haziran’da Mersin Orman İşletme Müdürlüğünde sona erdi. Yangınla mücadelede öngörülen prensipler, araçlar ve malzemelerin kullanımı, güvenlik, etkin müdahale yöntemlerinin işlendiği eğitimlerde, uygulamalar yarışma şeklinde yapıldı. Arazözler (arazöz ve su ikmal aracı) ve ilk müdahale araçları kategorilerinde yapılan yarışmalarda ilk köpüğü veren ekiplere başarı belgesi verildi. 300 metrelik mesafeye kurallar çerçevesinde hortum serme ve köpük sıkma yarışması da renkli manzaralar oluşturdu.


Eğitimlere Mersin Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz ile idari ve teknik personel ve tüm yangın işçileri katıldı. Eğitime tüm ekiplerin malzeme sayımı ile son verildi.


Sezon içinde de işletme müdürlüklerince ekipler bazında eğitimlere devam edileceği belirtilirken, ekiplerin, daha önce eksiklikleri temin edilen arazöz aparatları ve kişisel koruyucu donanımlarla yangınla mücadeleye hazır oldukları bildirildi.




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