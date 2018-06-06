Orman ve Su İşleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Mersin’de geçimini tarımla sağlayan vatandaşlar için sulamanın çok büyük önem arz ettiği vurgulanarak, ilde barajların sayısının, alternatif su kaynaklarının ve sulama projelerinin her geçen gün daha da arttığı kaydedildi.

Mersin yeniden ziraat ile anılacak

Gerçekleştirilen yatırımlarla Mersin’de sulanmadık arazi bırakmamanın amaçlandığı ifade edilen açıklamada, bir zamanlar yapımı hayal gibi görünen ve Akdeniz için su güneşi olacak Tarsus Pamukluk Projesine hızla devam edildiği, proje ile toplamda 184 bin dekar zirai arazinin modern sulama sistemine kavuşacağı belirtildi. Ayrıca, 15 adet yerleşim yerine 127.54 milyon metreküp içme suyu sağlanacağı, bunun yanında 68 milyon 760 bin kilowatt saat enerji üretileceği vurgulandı.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen Aksıfat Barajı’nın da 59.25 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip olacağı kaydedilen açıklamada, baraj ile 82 bin 140 dekar zirai arazinin suya kavuşacağı bildirildi.

Öte yandan bölge için önem taşıyan Değirmençay Barajı’nın ise 37.5 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip olacağı, baraj ile 31 bin 310 dekar zirai arazinin sulamaya açılacağı, ayrıca 8 mahalleye yıllık 2.57 milyon metreküp içme suyu temin edileceği bildirildi.

Açıklamada, Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun ifadelerine de yer verildi. Mersin için bugüne kadar ne gerekiyorsa yaptıklarının altını çizen Eroğlu, bundan sonra da yapmaya devam edeceklerini kaydetti. Halihazırda Mersin’de devam eden projelerin en kısa sürede tamamlanarak, hizmete alınması hususunda talimat verdiğini vurgulayan Eroğlu, “Bu sebeple şantiyelerde 3 vardiya, 24 saat esasına göre çalışılacak ve bayram tatilinde de çalışmalara ara verilmeden devam edilecek” dedi.