Ormancılardan kan bağışı

MERSİN (İHA) – Mersin'in Bozyazı ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü çalışanları, Türk Kızılay Derneği Mersin Kan Merkezi tarafından yürütülen kan bağışı kampanyasına kan bağışında bulunarak destek verdi.

Orman İşletme Müdürlüğü bahçesinde yapılan kan bağışında idari ve teknik personelin yanı sıra orman işçileri de kan bağışında bulundu.

Anamur Kaymakamı ve Bozyazı Kaymakam Vekili Mehmet Kurdoğlu, Orman İşletme Müdürü Mehmet Esen, Bozyazı Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Ahmet Hakan Acı ve Öz Orman-İş Sendikası Baş Temsilcisi Selahattin Öz kan bağışında bulunanları ziyaret etti.

Kaymakam Kurdoğlu, kan bağışında bulunanlarla ve Kızılay çalışanları ile sohbet ederek, duyarlı davranışları dolayısıyla teşekkür etti. Kan vermenin bir başkasına hayat vermek olduğunu vurgulayan Kurdoğlu, “Orman İşletme Müdürlüğü ve Kızılay Kan Merkezi sorumlularıyla beraber burada hazırladıkları programda sizlerle beraber olmaktan mutluluk duyuyorum. Önce kan veren bütün arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Kan vermek bir başkasına hayat vermektir. İnsanın en kıymetli varlığı kendi canıdır. Bu kardeşlerimiz canlarının suyu olan cansuyunu kanlarını başkalarının menfeati için, başkalarının yararı için kullanıyorlar. Hele de böyle mübarek bir günde bu görevi yapıyorlar kendilerine teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. İlçe Toplum Sağlığı Merkezimiz, Kızılay Kan Merkezi Başkanlığımız, Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğümüz ve duyarlı halkımızın bugün bundan haberdar olması lazım. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Bozyazı Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Ahmet Hakan Acı ise kan bağışında bulunanlara bu duyarlı davranışları için teşekkür ettiğini söyledi.

Türk Kızılayı olarak 2008 yılından itibaren bütün hastanelerin kan ihtiyacını karşıladıklarını belirten Türk Kızılayı Mersin Kan Merkezi Hekimi Ali Tamam da “Türk Kızılayı olarak bütün hastanelerin tamamının kan ihtiyacını 2008 yılından itibaren biz karşılamaktayız. Bu nedenle de ilimizin değişik noktalarında kan bağışı kabul etmekteyiz. Bu vesileyle ülkemizin kan ihtiyacının karşılanması adına bütün bu duyarlılıktan dolayı bağışçılarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.