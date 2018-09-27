Ortadoğu Endüstriyel Serbest Bölge Delegasyonu Vali Su'yu ziyaret etti

Orta Doğu Endüstriyel Serbest Bölge Merkezi Delegasyon Başkanı Mustafa El Sagezlı, beraberinde bölge yetkililerinden oluşan heyet ile birlikte Mersin Valisi Ali İhsan Su'yu ziyaret etti.

Bir dizi etkinlik için Mersin'de bulunan Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan ile milletvekilleri Zeynep Gül Yılmaz ve Hacı Özkan'ın da eşlik ettiği ziyarette, Sagezlı ve beraberindeki heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Su, Ortadoğu ülkeleri ile var olan ticari ve kültürel ilişkilerin daha da gelişmesi bakımından bu tür çalışma ve ziyaretleri önemsediklerini belirterek, heyetin kentte bulundukları süre içerisinde gerçekleştireceği ziyaret ve temasların hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Elvan ise ülkeler arasında var olan ilişkilerin, bu tür ziyaretler ile daha da gelişeceğinin altını çizerek, Mersin'in sahip olduğu tüm doğal, tarihi ve turistik güzellikleri ile mutlaka görülmesi gereken, medeniyetlere beşiklik etmiş bir kent olduğunu ifade etti. Elvan, sözlerini Mersin'in turizm, tarih, sanayi, ticaret ve lojistik alanlarında olduğu gibi, tarımsal üretim ve ihracatta da çok büyük potansiyele sahip bir kent olduğunu ve devletin teşviklerle yatırımcılara kolaylıklar sağladığını kaydetti.

Heyet Başkanı Mustafa El Sagezlı, gerçekleştirdikleri ziyaret programıyla Türkiye ile var olan kültürel ve ekonomik ilişkileri daha da geliştirmeyi amaçladıklarını belirterek, gösterdikleri yakın ilgi ve misafirperverlikten dolayı Vali Ali İhsan Su ve Mersin Milletvekili Lütfi Elvan'a teşekkürlerini sundu.