Ortadoğu Hastanesi, Ampute takımının sağlık sponsoru oldu

Mersin Olimpik Yetenekler Spor Kulübü Başkanı Ali Yanaç ve futbolcular, Hastane Yönetim Kurulu Başkanı Engin Şahin'le bir araya geldi. Yanaç, yeni kurulan bir takım olmalarına rağmen iddialı bir konumda olduklarını ifade ederek, sponsorluktan dolayı hastane yönetimine teşekkür etti. Bu tür katkıların takıma güç verdiğini ifade eden Yanaç, ligde de önemli başarılara imza atacaklarını söyledi.

Şahin ise her zaman sporcuların yanında olduklarını belirterek, "Ampute futbol takımımızın Mersin'de kurulmuş olmasından dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Takımımıza sahip çıkmak hepimizin görevidir diye düşünüyorum. Bu konuda kardeşlerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek isterim. Başarılı olacaklarına sonuna kadar inanıyorum " dedi.