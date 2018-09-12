Ortadoğu Hastanesi Mersin İdmanyurdu'na sponsor oldu

Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi, bu sezon Süper Amatör Lig'de mücadele eden Mersin İdmanyurdu'na sponsor oldu.

1925 yılında kurulan ve 93 yıllık bir maziye sahip olan Mersin İdmanyurdu, yaşadığı ekonomik sorunlar nedeniyle Süper Amatör Lig'e düşmüştü. Kırmızı-lacivertliler, geçtiğimiz hafta başlayan ligde amatör maçta en fazla seyirci rekorunu kırarak rakibini 1 - 0 mağlup etmişti.

Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Engin Şahin, Mersin İdmanyurdu yönetimi ile bir araya geldi. Şahin, "Mersin İdmanyurdu bu kentin en önemli değeridir. Biz her dönemde kırmızı-lacivert renklere sahip çıktık. Bu kentte yaşayan herkesin takıma sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum. Gerek yönetimde olduğum dönemde, gerekse diğer dönemlerde destek olmaya devam ettik. Mersin İdmanyurdu'na yeni sezonda başarılar diliyorum" dedi.

Mersin İdmanyurdu 2. Başkanı Şevket Varan ise Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi'nin bu desteğinin kente örnek olması gerektiğini söyledi. "Kendi çabalarımızla 93 yıllık kulübe sahip çıkıyoruz" diyen Varan, "Yönetim ve taraftarlarımız adına Engin Şahin'e teşekkür ediyorum. Herkesin bu davranışı örnek almasını istiyoruz. Biz kendimiz için değil, bu kentin tek marka değeri olan Mersin İdmanyurdu'na sahip çıkılmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.