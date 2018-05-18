Ortadoğu Hastanesi’nde onkoloji hastalarından fark ücreti alınmıyor

Hastanenin Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Yasin Sayıcı, onkoloji hastalarının takip ve tedavi sürecinin devam ettiğini, tıbbi onkoloji ve kemoterapi ünitesinde ise hasta kabulünün sürdüğünü belirtti.

Sayıcı, hastanenin önemli birimlerinden biri olan radyasyon onkolojisi bölümünün de kısa süre içerisinde Mersin’e kazandırılacağını söyledi. Tıbbi onkoloji ve kemoterapi ünitesinde hastaların deneyimli sağlık çalışanı kadrosuyla güven ve huzur içerisinde tedavilerinin devam ettiğini belirten Sayıcı, hastaların tedavisinde yüksek moralin büyük önem taşıdığını söyledi.

“Moral çok önemli"

Tıbbi onkoloji ve kemoterapi ünitesinde yüzlerce hastanın tedavi gördüğünü ifade eden Sayıcı, “Burada amacımız bizimle bir aile olan hastalarımıza hem sağlık hizmeti vermek hem de onların morallerini yüksek tutmak. Onkoloji ve kemoterapide ihtiyacımız olan en önemli şey moraldir. Onların kendilerini iyi hissetmeleri çok önemli. Biz burada hastalarımıza aile ortamı sunuyoruz ve onların konforu için en modern cihazlarla çalışıyoruz. Burada ailelere de büyük görevler düşüyor. Ailelerin bu süreçte hastaların yanında olmaları, onlara daha da büyük güç vermektedir” dedi.

“Hastalara servis imkanı"

Tıbbi onkoloji ve kemoterapi ünitesinde tedavi görmek isteyen hastalara destek olduklarının altını çizen Sayıcı, “Burada açıldığımız günden bu yana hastalarımızın tedavi alması için hastaneden eve ulaşım, servis imkanı sağladık. Hastalarımız, hastanemizde fark ücreti ödemeden tetkik ve tedavilerde tüm hizmetlerimizden yararlanabilmektedirler. Onlar için en iyi olanı yapmak bizim en büyük hedefimizdir” diye konuştu.