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26 Şubat 2018 17:00

Ortaokul öğrencileri hukuki süreçler hakkında bilgi aldı

Mersin’de ortaokulu öğrencileri Mersin Adliyesini ziyaret ederek hukuki süreçler hakkında bilgi aldı.

Ortaokul öğrencileri hukuki süreçler hakkında bilgi aldı

26 Şubat 2018 17:00

Öğrenciler ayrıca Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan’ı da ziyaret edip adliye, duruşmalar ve cezalar hakkında bilgi edindi.


Viranşehir 75. Yıl Ortaokulu öğrencileri, meslekleri tanıma etkinlikleri kapsamında öğretmenleri nezaretinde Mersin Adliyesini ziyaret etti. Adliyeyi gezen öğrencilere, giriş kattaki mahkemeler, hukuk ve ceza ön büroları hakkında bilgi verildi. Adliyedeki PTT ve banka işlemleri hakkında da bilgilendirilen öğrenciler, icra daireleri, konferans salonunu, personel ve hakim savcı yemekhanesini de gezdi.


Ziyaret kapsamında Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan’ı da makamında ziyaret eden öğrenciler, adliye, duruşmalar ve cezalar hakkında bilgiler aldı. Hakimlik ve savcılık mesleği hakkında da öğrencileri bilgilendiren Ercan, öğrencilerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


Ziyaret sonunda Ercan, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.




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