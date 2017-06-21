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21 Haziran 2017 13:59

Oruçlar Yenişehir’de açıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Ramazan ayı boyunca farklı noktalarda ve ilçelerde kurduğu iftar sofralarında Mersinlilerle buluşan Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, bu sefer de Yenişehir ilçesi sakinleriyle orucunu açtı.

Oruçlar Yenişehir’de açıldı

21 Haziran 2017 13:59


Yenişehir Cumhuriyet İlkokulu bahçesinde düzenlenen iftarda Başkan Kocamaz, vatandaşlarla tek tek selamlaşarak sohbet etti. Güzel ve feyizli iftar sofralarında vatandaşlar ile buluşmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Kocamaz, “Ramazan, bereket, dua, paylaşma, dayanışma ve kardeşlik duygularının yoğunlaştığı çok özel bir ay, 11 ayın sultanı. Bu ayda insanlar birbirine daha çok yaklaşıyor, birbirinin derdini daha çok dinliyor. Paylaşma duyguları gelişiyor, toklar açın halinden anlıyor ve bu feyizli ortamı en iyi şekilde değerlendiriyor. Bugün gerçekten Yenişehir’de bu kadar yoğun bir katılım olması, insanlarımızın gönüllerini birleştirmesi, gönüllerini coşturması bizi ziyadesiyle memnun etti” dedi.


Son günlerde yaşanan hain terör saldırılarına da değinen Kocamaz, “Şu Ramazan ayında bile terör maalesef hainliğini, ihanetini her gün sergilemeye devam ediyor. Ama biz inanıyoruz ki; şehitler ölmez, onlar yaşamaya devam eder. Sadece mekân değiştirirler, dünyadan cennete uğurlanırlar. Ben bu vesileyle bütün şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza, gazilerimize Cenab-ı Allah’tan acil şifalar diliyorum” şeklinde konuştu.


Ramazan Bayramı’na hayırlısı ile kavuşmayı dileyen Kocamaz, “Bu iftar sofralarına henüz Büyükşehir Belediyesi’nde görev almadığımız dönemde başlamıştık ve bu yıl 4.’sünü gerçekleştiriyoruz. Artık geleneksel hale geldi. Ben bundan sonra da inşallah sizlerle el ele, gönül gönüle barış kenti, huzur kenti Mersinimizde yürümeye devam edeceğimizi ve Mersin’i el ve gönül birliği içerisinde hep beraber yöneterek daha müreffeh, daha yaşanılabilir bir hale getirebileceğimizi bir kez daha hatırlatmak istiyorum” diye konuştu.




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