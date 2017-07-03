Otel yöneticileri TUROYD çatısı altında bir araya geldi

14 Nisan 2017 tarihinde kurularak kısa sürede Türkiye’nin 81 ilinde ve 13 ülkede örgütlenen Turizm Otel Yöneticileri Derneği (TUROYD), ilk genel kurulunu yaptı.

TUROYD yönetim kurulu üyesi Veli Akça, hedeflerinin derneğe 3 ayda bin üye yapmak olduğunu belirtti. TUROYD’un Türkiye ile uluslararası arenadaki profesyonel otel yöneticilerini bir araya getirerek, turizm sektöründe birlik ve beraberliği sağlamayı amaçlandığını ifade eden Akça, derneğin profesyonel yöneticilerini de turizm politikalarında söz sahibi kılmayı hedeflediğini belirtti.

Akça, “TUROYD, Türkiye ekonomisi ile turizmine katkı sağlamak, işletmelere ve sektöre her alanda soluk aldırarak etkin bir biçimde değer kazandırmak ve sektörün etkin tarafı olarak otellerde işletme tarafında yaşanan sıkıntılara etkin çözümler üretmek amacıyla kurulmuştur. Derneğimiz, otel müdürleri ve otellerin koordinatör müdürlerini kapsıyor. Bu yöneticiler, milyon dolarlık tesislerin emanet edildiği kişilerdir. Turizmin gelişmesine ve kalitenin artmasına fayda sağlayacağına inandığım bu derneğimizde yönetim kurulunda üye olarak görev aldım" dedi.

Otellere bilişim ağı kurarak toplu satın alma esnasında tedarikçi firmalardan kalite ile birlikte en uygun fiyatlarla ortak hareket ederek avantaj sağlamayı, Türkiye tanıtımında ülke yararına olacak ortak fikir projelerini hayata geçirmeyi, Türkiye ekonomisine daha fazla katkı sağlamak için iş istihdamına yönelik hareket sağlamayı hedeflediklerini vurgulayan Akça, "Bu tür çözüm platformlarında bizlerde söz sahibi olmak ve çözüme katkı sağlayacak projeleri sunmak arzusu içerisindeyiz. Bu dernek, biz yöneticilere bağlı bulunduğumuz mevki, makam ve koltuğun bir süre sonra bitebileceği anlayışı ile hareket etmemiz gerektiğini tavsiye eder. TUROYD olarak turizm kalkınmasında bir noktaya daha değinmek istiyoruz. İlgili bakanlığın yiyecek ve içecekte uygulanan yüzde 18 KDV’nin konaklamada olduğu gibi yüzde 8’e, ayrıca yüksek asgari ücret vergilerinin de daha uygun maliyetlere indirilerek, işverenlerimizi daha çok iş istihdama yönlendirmesine teşvik edilmesini istiyoruz" diye konuştu.