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02 Temmuz 2018 17:58

Otobandaki tır yangını korkuttu

Mersin’de otoban girişinde bir tırda meydana gelen yangın kısa süreli paniğe neden oldu.

Otobandaki tır yangını korkuttu

02 Temmuz 2018 17:58

Olayda can kaybı yaşanmazken, tır kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgilere göre, merkez Akdeniz ilçesi Ataş Kavşağı’nda park halindeki 33 E 8048 plakalı dorsesiz tırın motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, çevrede paniğe neden oldu. Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, tır kullanılamaz hale geldi. Olay anı ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.


Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.




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