Otobüs kazasında hayatını kaybeden Sultan toprağa verildi

Alınan bilgiye göre, pazar akşamı saat 21.15 sıralarında Gaziantep-İzmir seferini yapan İbrahim Çıkaran yönetimindeki 42 ER 169 plakalı yolcu otobüsü, Karaman istikametine seyir halindeyken, Sertavul geçidi Amcam Çeşmesi mevkisinde yolun yağmurlu olması nedeniyle virajı alamayıp devrildi. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 4’ü ağır olmak üzere 40 kişi yaralandı.

Hayatını kaybedenlerden İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi yüksek lisans öğrencisi Sultan Söylemez’in (26) cenazesi memleketi Mersin’in Mut ilçesine bağlı Fakırca Mahallesi’nde toprağa verildi. Sultan’ın babası Hasan Söylemez, kızının kendilerini bayram ziyaretine geldiğini söyledi.

Üç kız kardeşten en büyüğü olan Sultan Söylemez’in okul giderlerini karşılamak için İzmir’de vekil öğretmenlik yaptığı öğrenildi.