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23 Aralık 2016 15:49

Otodan hırsızlık zanlıları tutuklandı

Otodan hırsızlık zanlıları tutuklandı

23 Aralık 2016 15:49

Mersin’de bankadan çıkan kişileri takip ederek araçlarındaki paraları çaldıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, banka çevresinde meydana gelen araçtan hırsızlık olaylarına karşı çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen E.Y., S.P. ve D.Y.’nin yakalanması için Tarsus ilçesindeki adreslerine operasyon düzenledi. 3 şüpheli, polisin operasyonunda yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin, banka müşterilerinin yaklaşık 500 bin lirasını benzer yöntemlerle çaldıkları, yakalanmamak için de başka illere giderek internet üzerinden satışa çıkarılan aynı model ve markadaki araçların plakalarının kopyasını taktıkları belirtildi.
Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.



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