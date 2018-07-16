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16 Temmuz 2018 11:54

Otogar-Otoban bağlantı yolunda sona gelindi

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından kent giriş ve çıkış trafiğini rahatlatması için yapılan Otogar-Otoban Bağlantı Yolu Projesi’nde sona gelindi.

Otogar-Otoban bağlantı yolunda sona gelindi

16 Temmuz 2018 11:54


Mersin kent trafiğini rahatlatmak amacı ile Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali (MEŞOT) ile Mersin-Adana arası otoyol bağlantısını sağlayacak olan yolun yapımını hızla sürdürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri 520 metre uzunluğundaki MEŞOT ile O–51 otoyolu arasında bağlantıyı sağlayacak olan yolda sıcak asfalt çalışmalarına başladı.


Bağlantı yolu kapsamında 18 metre uzunluğunda 9 metre genişliğinde ve 5 metre yüksekliğinde iki gözlü menfez yapılırken 7 metreden 2 metreye kadar değişen boylarda 362 metre uzunluğunda istinat duvarı yapımı devam ediyor. Yolun yapım çalışmalarında 23 bin metreküp altyapı dolgusu ve üst yapı çalışma malzemesi kullanılacak. Mersin Şehir Hastanesi ve MEŞOT’a en yakın otoyol bağlantısı özelliği taşıyan yolun tamamlanmasının ardından sağlık araçları ve şehirler arası otobüsler kent trafiğini aksatmadan kente giriş ve çıkış yapabilecek.




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