Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Mustafa Saz’ın kullandığı 33 U 4895 plakalı motosiklet ile Ali Aslan yönetimindeki 60 HE 353 plakalı otomobil Mut Karaman Karayolu Atatürk Bulvarı eski Ermenek yolu ayrımında çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan sürücü Mustafa Saz, düşerek sürüklendi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünü yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Mut Devlet Hastanesine kaldırdı.