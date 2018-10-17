Otomobil jandarmanın nöbetçi kulübesine girdi

Mersin'in Silifke ilçesinde kaza yapan bir araç Silifke İlçe Jandarma Komutanlığının nöbetçi kulübesine girdi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin istikametinden Mut yönüne seyir halinde olan Serkan Erol yönetimindeki 33 EV 744 plakalı otomobile bir minibüs çarptı. Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil yol kenarında bulunan Silifke İlçe Jandarma Komutanlığının dış kapı nöbetçi kulübesine girdi. Nöbetçi askerler tarafından araçtan çıkartılan sürücü Serkan Erol ve yanında bulunan Cengiz Bulutoğlu ile nöbet tutan askerler kazadan yara almadan kurtuldu.

Olay yerine çağrılan polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, çağrılan çekici ile araç girdiği nöbetçi kulübesinden çıkartıldı. Aracın kullanılmaz hale geldiği öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi. Silifke İlçe Jandarma Komutanlığı dış kapı girişindeki beton bariyerler olası faciayı önledi.

Sürücü Serkan Erol, minibüsün araçlarına vurduğunu ve direksiyon hakimiyetini kaybedip kaza yaptıklarını belirtti.