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29 Nisan 2018 21:43

Otomobil kamyonete çarptı: 4 yaralı

Mersin’in Mut ilçesinde bir otomobilin kamyonete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Otomobil kamyonete çarptı: 4 yaralı

29 Nisan 2018 21:43


Edinilen bilgiye göre kaza, Ortaköy Mahallesi Ufuk Petrol kavşağında meydana geldi. Karaman istikametine giden Ali G. idaresindeki 70 DY 601 otomobil, Numan G. idaresindeki 33 UU 581 plakalı kamyonete çarptı. Her iki şoförde yara almadan kurtulurken, kazada yaralanan otomobilde bulunan Meryem Yıldız, Ayşe Yıldız, Mehmet Ali Yıldız ve Ahmet Yıldız, olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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