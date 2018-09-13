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Otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü

MERSİN (İHA) – Mersin’de otomobilin motosiklete çarpması sonucu motosiklet sürücüsü Nuri Mut olay yerinde hayatını kaybetti.

MERSİN (İHA) – Mersin'de otomobilin motosiklete çarpması sonucu motosiklet sürücüsü Nuri Mut olay yerinde hayatını kaybetti.


Kaza, Mut-Ermenek karayolu Fakırca Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ermenek Mut istikametine seyir halindeki 70 AAD 543 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Nuri Mut yönetimindeki motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Nuri Mut (16), çarpma sonucu şarampole savrularak bahçelerin arasına düştü. Motosiklet sürücüsü Nuri Mut olay yerinde hayatını kaybetti. İsmi açıklanmayan otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.


Olay yerinde hayatını kaybeden Nuri Mut'un yakınları sinir krizi geçirdi.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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