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14 Temmuz 2018 10:37

Otomobil takla atarak uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Mersin’in Mut ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil, takla atarak uçuruma yuvarlandı.

Otomobil takla atarak uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

14 Temmuz 2018 10:37

Kazada araç sürücüsü hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, kaza, 02.58 sıralarında Evren Mahallesi Azmak Caddesi Yerköprü Tabiat Parkı yolu üzerinde meydana geldi. Ramazan Tekin yönetimindeki 61 AE 790 plakalı otomobil Yer köprü Mut istikametine seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 40 metre yükseklikteki dere yatağına yuvarlandı. Kazada, sürücü Ramazan Tekin araç içerisinde sıkışarak mahsur kaldı.


Olayın haber verilmesi üzerine İtfaiye ekipleri tarafından şahıs sıkıştığı araçtan çıkarılarak 112 ambulansla yaralı olarak Mut Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.




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