Oyun karnavalı Mersin’de

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca yürütülen, ’Ekranla Değil Akranla Büyüsün Çocuklar’ projesi kapsamında kente gelen oyun tırı, Cumhuriyet Alanı’ndaki gösterileriler ile çocukların ilgi odağı oldu. Etkinliğe katılan çocuklar, çizgi kahraman Pepe’nin maceralarını dinleyip, şarkılar söyledi, geleneksel oyunları öğrenip doyasıya eğlendiler.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Veysel Topkaya, oyun tırının, bakanlık tarafından başlatılan ’Ekranla Değil Akranla Büyüsün Çocuklar’ proje kapsamında, Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonunca gönderildiğini söyledi. Çocukları ekranlardan, cep telefonlarından ve bilgisayar ortamından uzak tutmak amacıyla geleneksel oyunları oynamaya yönlendirmek istediklerini belirten Topkaya, çocuklara bu oyunları sevdirme amacıyla bu tür etkinlikleri düzenlediklerini kaydetti.

Topkaya, "81 ilde başlatılan proje Mersin’de de sürmektedir. Çocuk karnavalı da bu kampanyanın bir parçası konumunda. Amacımız çocuklarımızı ekrandan uzaklaştırıp akranlarıyla burada oyun oynamalarını sağlamaktır" dedi.

İl Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı ise çocuk haklarının önemli bir maddesinin de çocuğun yüksek yararının korunması, öncelikle sağlığına zarar verecek alışkanlıklardan uzaklaştırılması olduğunu söyledi. Sarı, "Akran eğitimlerinin arttırılması, çocukların oyun alanlarının çoğaltılması, çocuğu ekrana değil akranlarıyla oyunlara çekecek adımların biz yetişkinler tarafından atılması gerekiyor" diye konuştu.