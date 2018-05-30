Özdemir: "Avukatın olmadığı hukuk sistemi sağlıklı işlemez"

Başkan Vekili Özdemir, avukatlar, yemin eden avukatların ailesi ve yakınlarının katılımıyla, Mersin Baro Odası’nda gerçekleşen yemin töreninde, Cemal İlker Laledemir cübbe giyip yemin ederek, avukatlık ruhsatını alıp mesleğe ilk adımı attı. Burada konuşan Özdemir, avukatların yargının kurucu unsuru olduğunu vurgulayarak, "Avukatın olmadığı bir hukuk sisteminin sağlıklı bir şekilde işlemesi mümkün değildir. Avukatlık mesleği insanlık onurunu temsil eder. Verilmeyen hakları aramak, savunmak ve bu hakların elde edilmesini sağlamakla yükümlü olan avukatlar, insan onurunu en üstün değer sayarak, insanın insanca yaşaması için mücadele etmeyi kendisine ilke edinmelidir. Ülkemizin sizlere ihtiyacı var" dedi.

Özdemir, mesleğe adım atan avukata meslek hayatında başarılar dileyerek, ailesini tebrik etti.