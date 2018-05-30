Diğer
Kategoriler
30 Mayıs 2018 16:18

Özdemir: "Avukatın olmadığı hukuk sistemi sağlıklı işlemez"

Mersin’de stajını başarıyla tamamlayarak ruhsatını almaya hak kazanan avukat Cemal İlker Laledemir yemin edip cübbe giyerek, avukatlık ruhsatnamesini Mersin Barosu Başkan Vekili Gazi Özdemir’den aldı.

Özdemir:

30 Mayıs 2018 16:18


Başkan Vekili Özdemir, avukatlar, yemin eden avukatların ailesi ve yakınlarının katılımıyla, Mersin Baro Odası’nda gerçekleşen yemin töreninde, Cemal İlker Laledemir cübbe giyip yemin ederek, avukatlık ruhsatını alıp mesleğe ilk adımı attı. Burada konuşan Özdemir, avukatların yargının kurucu unsuru olduğunu vurgulayarak, "Avukatın olmadığı bir hukuk sisteminin sağlıklı bir şekilde işlemesi mümkün değildir. Avukatlık mesleği insanlık onurunu temsil eder. Verilmeyen hakları aramak, savunmak ve bu hakların elde edilmesini sağlamakla yükümlü olan avukatlar, insan onurunu en üstün değer sayarak, insanın insanca yaşaması için mücadele etmeyi kendisine ilke edinmelidir. Ülkemizin sizlere ihtiyacı var" dedi.


Özdemir, mesleğe adım atan avukata meslek hayatında başarılar dileyerek, ailesini tebrik etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
29
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç