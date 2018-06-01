Özdemir: "Avukatlık çok fazla emek ister"

Staj yapmak isteyen Berkay Erol ve İrem Sümer’e tavsiyelerde bulunan Özdemir, avukatlık mesleğinin çok fazla emek verilerek ulaşılabilen bir meslek olduğunu söyledi.

Başarılı olabilmek için çok kitap okumak ve araştırmak gerektiğini kaydeden Özdemir, "Başarılı bir avukat olmak için çok okuyup, araştırıp kendinizi çok geliştirmelisiniz. Araştırmalarınızı, çalışmalarınızı rahatlıkla yapabileceğiniz yeni kütüphanemizde kitaplarımız sürekli güncelleniyor. Staj döneminde baromuzun imkanlarını iyi değerlendirmenizi tavsiye ederim. Staj eğitim döneminde kitap tekrarı değil, uygulamalı eğitim çalışmaları düzenliyoruz. Ayrıca, stajyer avukat arkadaşlarımızın avukatlık stajını yapabilecekleri uygun avukat yanı bulmaları konusunda baromuz aktif olarak yardımcı ve aracı olmaktadır. Stajına başlayacak olan genç kardeşlerime, başarılar diliyorum" dedi.