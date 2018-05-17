Özdemir: "Genç avukatlarımıza önem veriyoruz"

Baro Başkan Vekili Gazi Özdemir, avukatlar, yemin eden avukatların ailesi ve yakınlarının katılımıyla, Mersin Barosu Avukat Odası’nda gerçekleşen yemin töreninde 3 avukat cübbe giyip yemin ederek, avukatlık ruhsatını alıp mesleğe ilk adımı attı. Burada konuşan Gazi Özdemir, "Baromuz ve meslektaşlarımızı güçlendirmek için hizmet odaklı çalışmalar gerçekleştirdik. Ruhsatını alıp avukatlık mesleğine yeni adım atan meslektaşlarımıza önem veriyoruz. Her geçen gün kazanç kapısı daralan avukatlık mesleğine yeni adım atan meslektaşlarımız için önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Stajyer avukatlarımızın staj dönemi boyunca ekonomik kaygı yaşamamaları için, stajyer hakim ve savcılar gibi maaş alabilmeleri için Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulunduk, takibini de yapıyoruz. Ofis açmak isteyip de açamayan meslektaşlarımız için avukat ofisleri projemizi hayata geçirdik. Özellikle mesleğe yeni adım atan avukatlarımızı, maddi zorluk yaşamamaları adına önemli bir projedir. Başvurularımız devam etmektedir. Sürekli değişen yasalar karşısında, meslektaşlarımızın mesleki bilgilerini güncellemelerine katkı sağlamak amacıyla, yoğun eğitim seminerleri düzenliyoruz” diye konuştu.

Özdemir, mesleğe ilk adımı atan meslektaşlarını tebrik ederek, kendilerine meslek hayatında başarı dileklerinde bulundu.