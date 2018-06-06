Özdemir: "Hukuk, uygar yaşamın temelidir"

Mersin’de stajını başarıyla tamamlayarak ruhsatını almaya hak kazanan avukat Gülcan Berçem Coşkun yemin edip cübbe giyerek avukatlık ruhsatnamesini Baro Başkan Vekili Gazi Özdemir’den aldı.

Törende konuşan Özdemir, hukukun uygar yaşamın temeli ve toplumsal yaşamın güvencesi olduğunu, insan haklarının savunulamadığı bir toplumun uygar olmasından söz edilemeyeceğini vurgulayarak, “Toplumun bir arada yaşamasını sağlayan en temel değer adalet ise adaletin temel unsuru da avukat ve avukatlık mesleğidir. Avukatlık mesleği kurumsal kimliği olan onurlu ve saygın bir meslektir. Değerli meslektaşımız, almış olduğu bu sıfatın kendine getirdiği yetki ve görevleri ve vicdani sorumluluğunun ne olduğunu bilecek yetkinliğe sahiptir. Ruhsat alan meslektaşıma sağlıklı, huzurlu bir ömür diliyor, onun savunmanın bir neferi olarak yetişmelerine katkı sağlayan değerli ailelerine, hocalarına ve yanında staj yaptığı meslektaşımıza şahsım ve yönetim kurulu üyelerim adına sevgilerimi sunarım" dedi.