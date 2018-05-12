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12 Mayıs 2018 14:34

Özdemir: "Tarımsal politikalar geliştirilmelidir"

Mersin Barosu Başkan Vekili Gazi Özdemir, “Tarımsal politikalar geliştirilmelidir.

Özdemir:

12 Mayıs 2018 14:34

Üreticilerin güçlenmesini sağlayacak kurumsal ve yasal düzenlemeler yapılmalıdır” dedi.


Özdemir, ’14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’ dolayısıyla yaptığı açıklamada, Atatürk’ün, ‘Eğer milletimizin çoğunluğu çiftçi olmasaydı, biz bugün dünya üzerinde bulunmayacaktık’ sözü ile çiftçilere verdiği önemi hatırlattı. “Yediğimiz her lokmada çiftçilerimizin alın teri vardır" diyen Özdemir, "Üretimde kalite ve verimliliğin artırılması, tarımsal üretimde yeni pazarlar oluşturulması, çiftçilerimize yönelik yatırımların desteklenmesi konusunda tarımsal politikalar geliştirilmelidir. Çiftçilerimizin zor şartlar altında, büyük emek ve özveri vererek üretmiş oldukları ürünler değer bulmalıdır. Üreticilerin güçlenmesini sağlayacak kurumsal ve yasal düzenlemeler yapılmalıdır” ifadesini kullandı.


Türk ekonomisinin temel taşı olan tarım sektörünün, ülkede önemli bir istihdam kapısı olduğunu vurgulayan Özdemir, “Özellikle bölgemizde nüfusun büyük çoğunluğu geçimini tarım sektöründen sağlamaktadır. Çukurova’da tarımın gelişmesiyle birlikte, tarım arazilerinde çalışan mevsimlik işçilerde de artış olmuştur. Mevsimlik tarım işçilerinin geçici ikamet yerlerindeki barınma sorununa da çözüm üretilmesi önemli bir konudur" diye konuştu.




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