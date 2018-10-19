Özden: "Girişimcilik eğitimleri farklı bir anlayışla yapılmalı"

Girişimcilik Ekosistemi Derneği (GED) Başkanı Esra Özden, Mersin'in Silifke ilçesinde yapılan, KKTC Başbakanı Tufan Erhürman ve TOBB Başkanı RifatHisarcıklıoğlu'nun da katıldığı ‘Liderlik Akademisi ve Strateji Çalıştayı'nda konuştu. KOSGEB'in girişimcilik eğitimlerine değinen Özden, “KOSGEB'in girişimcilik eğitimleri ve destekleriyle bu konuda farkındalık oluşturuydu, çok önemli gelişmeler sağlandı. Ancak daha başarılı sonuçlar için bu eğitimlerle ilgili yeni düzenlemelere ihtiyaç var” dedi.

Esra Özden, konuşmasında Türkiye'nin daha fazla ve daha etkin girişimciye ihtiyacı bulunduğuna vurgu yaptı. Özden, “Girişimcilik eğitimi alanında, Girişimcilik Ekosistemi Derneği (GED) olarak, KOSGEB'le önemli adımlar attık. Gençlerimize kamu ve özel sektörde çalışmak yerine kendi işinin patronu olma fırsatı penceresi de açtık. Ama bu sistemde eksikler var. Kısa sürede tamamlamazsak, kaynaklar heba olacak, başarı gelmeyecek” diye konuştu.

"Katılımcı ve sektör ayrımı olmalı"

KOSGEB'in Uygulama Girişimcilik Eğitimi'nin revize edilmesi gerektiğini anlatan GED Başkanı Esra Özden, “Girişimci adaylarına 4 günlük eğitim veriliyor. ‘Uygulamalı' deniyor; ama eğitim yine konferans salonlarında yapılıyor. Bu eğitimlere hayalinde yazılım programcılığı olan da, butik açacak olan da aynı anda alınıyor. Yüksek lisansını tamamlayanla ilköğretim mezununa aynı sınıfta ders veriliyor. Kurslar bu ayrım yapılarak sürenin en az yarısı kursiyerin iş fikrine uygun işletmelerde verilecek şekilde düzenlenmeli” diye konuştu.

"İki büyük engel aşılmalı"

Türkiye'nin 10 büyük ekonomiye sahip ülkeler arasına girebilmesi için önündeki iki engeli aşması gerektiğini savunan Özden, bunlardan ilkinin yetersiz girişimci ve yatırım sayısı, diğerinin ise inovatif işler ve marka eksikliği olduğunu söyledi. Özden, Türkiye'nin 500 milyar dolar ihracat ve 25 bin dolar kişi başına milli gelir elde edebilmesi için önce girişimcilik endeksi sıralamasındaki yerini yükseltmesi gerektiğini vurgulayarak, “ABD'nin ilk sırada yer aldığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin bile 19'uncu sırada bulunduğu bir endekste Türkiye geçen yıl 36'ncı olabildi” dedi.

"Girişimcisiz büyüme olmaz"

GED Başkanı Esra Özden, konuşmasının sonunda şunları kaydetti:

“Girişimciye sunulan imkanlar bakımından 36'ncı sırada olarak ilk büyük 10 ekonomi arasına girmek mümkün değil. Girişimcilikte tıpkı gelişmiş ülkelerde uygulandığı gibi bir ekosistem çalıştırmaya mecburuz.”

Açılışın ardından çalıştay kapsamında ‘Kalkınmanın Anahtarı: Girişimcilik' konulu panelde GED Başkanı Esra Özden, TOBB ETÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ramazan Aktaş ve Erciyes Üniversitesi İşletme Bölümü Başkanı Prof. Dr. Asuman Akdoğan katılımcılara sunum yaptı.