(Özel) 3 bin 500 yıllık tarih gün yüzüne çıkıyor

Ö. 1500 yılına uzanan Soli Pompeipolis Antik Kenti’nde kazı çalışmaları sona erdi. 19’uncusu gerçekleştirilen bu yılki kazılarda da önemli mimari kalıntılara ulaşılırken, 1700 yıllık portre büst bulundu.

İlki 1999 yılında başlayan ve bu yıl 19’uncusu gerçekleştirilen Soli Pompeipolis Antik Kenti kazı çalışmaları, bu yıl sütunlu cadde de ve Soli Höyüğü’nün güneyinde bulunan hamamda gerçekleştirdi. 9 Temmuz’da çalışmalarda özellikle sütunlu cadde için bir restorasyon projenin hazırlanması için çalışmalar yürütüldü. Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Müzecilik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Remzi Yağcı’nın başkanlığında sürdürülen çalışmalar titizlikle yürütüldü. Aralarında arkeolog, harita mühendisi, restorator, öğrenci ve işçilerin olduğu 30 kişilik ekip, Soli Pompeipolis antik kentte yer alan sütunlu cadde, höyük alanı ve Roma villasında kazı çalışmaları yaparak, Soli’nin yeniden ayağa kaldırılmasını sağlamaya çalıştı.

"Gerekli maddi destek sağlanırsa buradaki kazılar 2-3 yıl içinde bitmiş olur"

Yaptıkları çalışmalarla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Kazı Başkanı Remzi Yağcı, kazılara 9 Temmuz’da başladıklarını söyledi. Bu yılki kazı çalışmalarını da bitirdiklerini belirten Yağcı, “Soli Pompeipolis’de bu yıl 2 yerde çalışma yapıldı. Çalışmalar sütunlu cadde ve Soli Höyüğü’nün güney tarafında bulunan hamam binasında. Hamam binası epey bir temizlendi. 1 veya 2 kazı sezonundan sonra burayla ilgili bir proje hazırlayacağız. Gerekli işlemler tamamlandıktan sonra bu hamamı ayağa kaldıracağız. Sütunlu caddede epey bir ilerleme oldu. O da eğer maddi yönden gerekli katkı sağlanırsa orayla ilgili de 2-3 yıl içinde gelmiş olacağız. Bu arada yayın çalışmalarımız da sürüyor. Pompeipolis kazılarının 20. yılında bu yayınları gerçekleştireceğiz" dedi.

"Burası bulunmaz bir hazine"

Bu yılki kazılarda da önemli ilerleme gösterdiklerini belirten Yağcı, "B, C, D serisinden bir portre büst çıktı. Bu portre büst işçilik açısından kendi alanında dünya çapında bir eser. Bu eser yakın zamanda Mersin Müzesinde sergilenecek. Bu eser M.Ö. 2. yüzyılın sonu ve 1. yüzyılın başına tarihleniyor. Özel bir kişiye ait. Rütbe olarak, konum olarak kime ait olduğu yönünde araştırmalarımız sürüyor. Bununla ilgili yayın yapılacak. Bununla ilgili uzman bir hoca çalışmalara başladı. Büst dışında burada önemli mimari kalıntılar var. Şu anda kazı yapmadan tanım yapamayacağız ama önümüzdeki yıl bu yapıları da açığa çıkaracağız. Sütunlu cadde sadece bir yürüyüş yolundan ibaret değil, sanat galerisi niteliğinde. Gördüğünüz gibi birçok heykel, büst, küçük heykelcikler ve önemli seramik parçaları çıkıyor. Dolayısıyla Mersin’in kültür mirası için burası bulunmaz bir hazine" diye konuştu.

"Burada M.Ö. 1500 yıllara kadar geldik"

Bölgenin projelendirilmesi için kazı çalışmalarının bitmesi gerektiğini vurgulayan Yağcı, "Bunun için yeterli destek bulunursa 2-3 yıl içinde burası biter. Sütunlu cadde de proje aşamasına gelebilir. Ondan sonra sadece projeye ağırlık vererek, mevcut devrilen sütunları ayağa kaldırılması işlerine başlanmış olur. Bu bizim kazı programımızda yer alıyor. Ancak bizim dışımızdaki etkenlerin de göz önüne alınması lazım. İnsanlar sadece burada kentin ana caddesini görüyorlar. Halbuki 2 taraftan da girişleri var, dükkanlar var, başka anıtsal yapılar var. Gerekli kamulaştırmalar olduğu taktirde oraları da açma imkanımız olacak. Yani sütunlu caddenin çevresinde yer alan kamu yapılarına da açığa çıkarıp, höyükle bağlantısını kurabiliriz. Bu demektir ki bir kent ölçeğinde Soli Pompeipolis görülür hale gelecek. Buranın turizme daha fazla katkısı olacak. Biz burada M.Ö. 1500 yıllara kadar geldik. Bu daha da devam ediyor. Buranın neolitik döneme kadar gitmesi gerekiyor. Höyükte de kazılacak çok kültür katı var" ifadelerini kullandı.