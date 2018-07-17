(Özel) 462 basamaklı "Cennet"

Şu anda yıllık 60-70 bin kişinin ziyaret ettiği obruklarda yapımına başlanan düzenlemeler bittikten sonra 150 ile 200 bin kişinin gelmesi bekleniyor. Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, "Çalışmalara başlandı, 16 ay içerisinde bitirilmesi hedefleniyor" dedi.

Silifke ilçesine bağlı Narlıkuyu Mahallesi’nde yer alan Cennet-Cehennem obrukları hem doğal güzellikleriyle hem de inanç turizmiyle yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı olmaya devam ediyor. Şu anda 60-70 bin kişinin ziyaret ettiği obruklarda, Çukurova Kalkınma Ajansı’nın yaklaşık 10 milyon liralık desteğiyle çalışma başlatıldı. Cennet-Cehennem obruklarında yürütülen projeyle çevre düzenlemesi yapılacak. Cennet obruğundaki merdivenler ile bu obruktaki Meryem Ana Kilisesi’nde restorasyon gerçekleştirilecek. Cennet obruğuna iniş için asansör projelendirilecek, ören yerindeki tarihi Zeus Tapınağı da restorasyon çalışmalarından geçirilecek. Cehennem obruğuna ise cam seyir terası kazandırılarak, ziyaretçilerin 130 metrelik derinliğindeki obruğu incelemesi sağlanacak.

Obruklarla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, Cennet obruğunun bir yer altı deresinin erozyon sonucu oluşturduğu bir çukur olduğunu, yaklaşık 90 metre derinliğe sahip olduğunu kaydetti. Cennet obruğunun tabanında 260 metre uzunluğunda bir mağaranın mevcut olduğunu kaydeden Cinbir, "Bu mağaranın içerisinde ise Meryem Ana Kilisesi şapeli vardır. Biliyorsunuz kilisenin küçüğüne şapel diyoruz. Bu Meryem Ana Kilisesi inanç turizmi açısında da büyük önem arz etmektedir" diye konuştu.

"462 basamakla Cennet obruğuna inilip, çıkılıyor"

Cennet obruğuna 462 basamakla inilip, çıkıldığının altını çizen Cinbir, "Yine hemen yanında Cehennem obruğu var. Bu Cehennem obruğu ise bir yeraltı deresinin oluşturduğu tavan çökmesi sonucu oluşmuştur. 130 metre derinliğe sahiptir. Buraya bugüne kadar yıllık 60-70 bin misafirin geldiğini görüyoruz. Tabi ki bu obrukların özellikle Cennet obruğunun iniş ve çıkışları 462 basamakla inildiği için yaşlılarımız ve engellilerimiz o güzellikleri görebilmesi her zaman mümkün değil. Yine Cehennem obruğu da bir seyir terası ile görülebiliyor. Seyir terası ise küçük bir teras. Kalkanıma Bakanımızın destekleriyle Çukurova Kalkınma Ajansından Mersin Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığına aktarılan 10 milyon lira ile burada daha önceden oluşturmuş olduğumuz projenin hayata geçirilmesi sağlandı. Bu proje ile Cennet obruğuna inen merdiven basamakları onarılacak ve bu merdivenlerin çevresine seyir terasları oluşturulacak. Ve yine Cennet obruğuna asansör konulacak. Böylelikle hem yaşlı ve hem engelli vatandaşlarımızın rahatlıkla Cennet obruğuna iniş çıkışları sağlanmış olacak. Cehennem obruğun ise rahat görülmesi için oluşturulan seyir terası genişletilecek büyütülecek ve daha güzel kullanılabilir hale getirilecektir. Çevre düzenlemesi, otopark alanı genişletildi. Karşılama merkezi olarak kullanılacak olan alan yeniden düzenlenecek. Çocuk emzirme odasından tutunda mescidine kadar projelendi" şeklinde konuştu.

"150 ile 200 bin arasında kişinin buraları ziyaret etmesini bekliyoruz"

Bölgede inşaat çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Kaymakam Şevket Cinbir, "Buradaki çalışmaların 16 ay içerisinde bitirilmesi hedeflendi. Birkaç aydır süren bu çalışmaları Valimiz ve Bakanımız Lütfi Elvan yakından takip ediyor. Güzel bir çalışma yürütüyoruz. Hedeflenen zaman içerisinde tamamlanacak. Bu çalışmalar bittikten sonra bu Cennet-Cehennem obruğunu görmeye gelen misafir sayısında da büyük artış göreceğiz. Böylelikle yıllık 60-70 bin kişinin Cennet-Cehennem obruğunu gezmeye geldiğini düşünürsek bu düzenleme bittikten sonra 150-200 bin kişinin buraları ziyaret edeceğini düşünüyoruz. Yaşlılarımız ve engelli vatandaşlarımız asansörle buraları gezebilecek. Cennet-Cehennem obruğunun bu halinin gerçekleştirilmesinde büyük desteğini gördüğümüz Kalkınma Bakanımız Lütfi Elvan’a, Mersin Valimiz Ali İhsan Su’ya teşekkür ediyorum. Cennet-Cehennem ve çevresinde ki Astım Mağarası yukarıyla çıktığımızda Doğu Akdeniz’in Efesi dediğimiz Uzuncaburç gibi kültürel varlıkların görülmesi için herkesi Silifke’ye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.