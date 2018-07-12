(Özel) Denizin ortasındaki 2 bin 400 yıllık kale büyülüyor

2 bin 400 yıllık tarihi olan Kızkalesi, havadan görüntülendi.

Mersin’in ve Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kızkalesi’nde denizin yanında doğal güzellikler de göz kamaştırıyor. Sahip olduğu 321 kilometrelik sahil şeridiyle öne çıkan Doğu Akdeniz’in önemli şehirlerinden Mersin’de kentin simgesi haline gelen Kızkalesi turistleri bekliyor. Erdemli ilçesinde kıyıdan 200 metre uzaklıktaki tarihi Kızkalesi, Türkiye’nin önemli kültür varlıkları arasında yer alıyor. Korikos sahil kalesinin açığındaki küçük adacık üzerinde yer alan ve büyük bölümü ayakta olan, tarihi MÖ 4. yüzyıla kadar uzanan Kızkalesi’nin kuzey ve güney uçları sekiz kuleyle korunuyor. Dış çevre uzunluğu 192 metre olan ve Karamanoğlu İbrahim Bey tarafından 1448 yılında onarılan Kızkalesi, Mersin turizminin sembolü durumunda. Deniz kalesi dışında bir de bu kaleye aynı paralelde kara kalesi yer alıyor. Efsanesi ve güzel görünümüyle dikkatleri çeken Kızkalesi, havaların ısınmasıyla vatandaşların ve turistlerin uğrak merkezi haline geldi. Tarihi kale havadan da görüntülendi.

"Mersin sahilleri çok özel"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Mersin sahillerinin çok özel sahiller olduğunu söyledi. Bugüne kadar bunun kıymetinin yeterince anlaşılmadığını kaydeden Kocamaz, "Hiç olmasa elimizde kalan bölgelerle ilgili biz her türlü desteği vererek Mersin’e, vatandaşlarımıza yakışır hale getirmek istiyoruz. Geçen yıl Kızkalesi’nde mavi bayrağı almıştık. Bu mavi bayraklar her yıl denetlenerek yenileniyor. Bu yıl Kızkalesi’ndeki yenilendi. Buna ilave olarak da Susanoğlu’nu mavi bayrağa kavuşturduk. Gelecek yıllarda bunun sayısı daha fazla artacak. Tabii bir taraftan bu sahilleri biz Büyükşehir Belediyemize tahsis ettirmekle uğraşıyoruz ama tam manasıyla istediğimiz noktaya gelebilmiş değiliz. Bizim buradaki amacımız kar değil. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak Mersin’i en iyi şekilde temsil ettirmek istiyoruz. Dolayısıyla buralara çok yüksek paralar ödeyerek kiralayıp halkımıza hizmet verdirmeye çalışıyoruz" dedi.

"Kızkalesi tarihi özelliği olan bir bölge"

Kızkalesi’nin tarihi özelliği olan bir bölge olduğunun altını çizen Kocamaz, "Oradaki deniz içerisindeki Kızkalesi’ne mutlaka bir işlev verilerek halkın kullanımına da açılması gerekiyor. Bugüne kadar sadece görsel olarak hizmet veriyordu. Oranın aydınlatmasıyla ilgili Büyükşehir Belediyesi olarak bazı harcamalar yaptık. İnşallah ileriki yıllarda kara bölgesindeki kalenin de restorasyonuyla birlikte her ikisi Türkiye’nin turizmine büyük bir katkı sağlar. Biz onu UNESCO Kültürel Miras Listesi’ne de aldırmak için çalışıyoruz. İnşallah kültürel miras listesine alındıktan sonra Mersin’e, Türkiye’ye çok büyük bir değeri kazandırmış olacağız" diye konuştu.