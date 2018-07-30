(Özel) Doğu Akdeniz’in ’Efes’i ziyaretçilerini bekliyor

Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, "Uzuncaburç’u biz Doğu Akdeniz’in Efes’i olarak görüyoruz. Uzuncaburç’un Efes haline gelmesi, Efes gibi ziyaret edilen, birçok turistin akın ettiği yer haline gelebilmesi için çalışmalar yürütüyoruz" dedi.

Mersin’in Silifke ilçesinin 30 kilometre kuzeyinde yer alan Uzuncaburç, uygulanacak projelerle ayağa kaldırılacak. Uzuncaburç ile ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, Helenistik dönemde merkezi Uzuncaburç’un 4 kilometre doğusunda olan Olba kentinin ibadet yeri olarak tasarlanan Uzuncaburç’un, Roma döneminde Olba’dan ayrılarak kendi adına para basan bir kent haline geldiğini söyledi. Uzuncaburç’u Doğu Akdeniz’in Efes’i olarak gördüklerini kaydeden Cinbir, "Gerçekten ilk defa görenler de bu tespitlerimize, bu tanımlamamıza katılıyor. Tabi Uzuncaburç’un Efes haline gelmesi, Efes gibi ziyaret edilen, birçok turistin akın ettiği yer haline gelebilmesi için de yapılması gereken çalışmalar var. Öncelikle burada bir amfi tiyatro var. Bunun 2 yıl önce restorasyona dayalı projesinin hazırlanması için ihalesi gerçekleştirildi. Bu projenin sağlıklı bir şekilde oluşturulması için de kurtarma kazısı müze müdürlüğümüz başkanlığında orada yürütüldü. Şu anda bu tiyatronun restorasyonuna esas olacak proje hazırlanıyor ve bu yıl sonu itibariyle Adana Kültür Varlıkları Koruma Kurulu’na sunulabilecek hale getirilecektir" diye konuştu.

"Bölgede bulunan 13 ev kamulaştırıldı"

Bölgede amfi tiyatronun yanı sıra Zeus Olbios Tapınağı’nın olduğunu dile getiren Cinbir, "Bu tapınağın restorasyonunun gerçekleştirilmesi için de yine restorasyon projesinin hazırlanması için ihale gerçekleştirildi. Proje şu anda sunuldu. Tahmin ediyorum ki bu ay içerisinde o proje de onaylanmış olacaktır. Ondan sonra restorasyon aşamasına geçilecek. Yine bu Zeus Olbios Tapınağı’nın yanında bulunan Temenos Duvarı da restore edilmesi ve onarılması gerekiyor. Bunun da restorasyonu ve onarımına yönelik proje çalışmaları tamamlandı, yine proje onaya sunuldu. Bölgede sit alanı içerisinde olan 13 ev kamulaştırıldı. Bunlar sivil mimari örneği evlerimiz ve sit alanı içerisindeki evler. Bu evler kamulaştırıldıktan sonra onarılması ve restorasyonunun yapılması gerekiyor. Ona yönelik de evlerin tescil işlemleri gerçekleştirildi. Şu anda bu 13 evin restorasyonuna ve onarımına yönelik proje çalışması yürütülüyor. Bu proje hazırlandıktan sonra 13 ev de elden geçirilecek" şeklinde konuştu.

"Doğu Akdeniz’in Efes’i Uzuncaburç’un turizme kazandırılması için çalışmalar sürüyor"

Uzuncaburç için hayalleri olduğunun altını çizen Cinbir, "Uzuncaburç’a misafirlerimiz çıktığında orada gerçekten çok farklı bir kültür ve tarihi varlıkla karşı karşıya geleceği ortada. Bununla birlikte oraya gelen misafirlerimizin arzu ettiği halde konaklayabileceği, günübirlik gelenler içinde orada dinlenebilecekleri alanlar oluşturmak istiyoruz. Bu sivil mimari örneği evlerin pansiyon şeklinde düzenlenmesini öngörüyoruz. Bununla birlikte burada kafelerimiz, lokantalarımız da faaliyete geçmiş olacak. Böylece Uzuncaburç bölgenin cazibe merkezi haline gelmiş olacak. Burada 12 Ağustos’da eski Kalkınma Bakanımız Lütfi Elvan’ın ziyaretleriyle bütün çalışmalarımız hızlandırıldı. Kendileri bize hem güç verdi hem de destek verdi. Bu Doğu Akdeniz’in Efes’i olarak gördüğümüz Uzuncaburç’un gerçekten turizme kazandırılabilmesi için yapılması gereken faaliyetlerin hızlı bir şekilde yapılması, takip edilmesi ve ihtiyaç duyulan ödeneklerin de hemen aktarılmasını emretmişti. Bugüne kadar zamanla yarışıyoruz. Şu anda para ve imkan problemimiz yok. Netice itibarıyla bir kültür varlığının restorasyonu ciddi ve önemli bir iş. Bunun projelendirilmesi ve projelendirildikten sonra da restorasyonunun itinayla özgün hale getirilmesine yönelik gerçekleştirilmesi önem taşıyor. Bakanımızdan aldığımız güçle, Valimizin bizzat takipleriyle Cennet Cehennem Obruklarından sonra çalışmalara burada başlayarak turizme kazandırılmasını sağlayacağız. Vatandaşlarımızın hoş bir zaman geçirmelerini sağlamak için çalışmalarımız sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.