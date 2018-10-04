(Özel haber) Berna'ya damatsız düğün

Mersin'de doğuştan engelli kızlarının düğün ve gelinlik giyme hayalini gerçekleştirmek isteyen Yusuf ve Yurdagül Geliş çifti, kızlarına damatsız çalgılı, çengili düğün yaptı. Gelinlik giyen 24 yaşındaki Berna Geliş, düğüne gelen davetlilerle birlikte gönlünce eğlendi.

Mersin'de yaşayan Yusuf ve Yurdagül Geliş çifti, doğuştan engelli kızlarının en büyük hayalini gerçeğe dönüştürdü. Yıllardır gelinlik giyip, düğün yapmak isteyen Berna, sonunda hayaline kavuştu. Geliş çifti öncelikle düğün salonu tutarak, davetiye bastırdı. Bütün tanıdıklara damatsız düğünün davetiyesine dağıtan Geliş çifti, normal bir düğünde yapılması gerekenleri de bir bir yaptı. Gören herkes önce şaşırdı sonra üzüldü daha sonra ise mutlu oldu. Çok sayıda davetlinin katılımıyla düğün gerçekleşirken, gelinlik giyen Berna ise gönlünce eğlendi.

"Kızımın hayalini gerçekleştirdik"

Yaptıkları örnek davranışla ilgili İHA muhabirine konuşan baba Yusuf Geliş, kızının kendi gözünde engelli olmadığını vurguladı. Kızının kendi istek ve duygularının olduğunun altını çizen Geliş, “Bunu da biz ailesi olarak, amcaları, dayıları, teyzeleri olarak sürekli hayalinde olan bir şeyi gerçekleştirmek için el birliğiyle gerçekleştirdik. Berna tam bir düğün istiyordu. Bütün gittiğimizde düğünlerde sürekli gelinleri gördüğü zaman yanından ayrılmıyordu. Acaba bir gün bende gelinlik giyebilir miyim diye hayali vardı. Biz bunu sürekli annesiyle konuşuyorduk. Bugüne kadar kızımızın eğitimi, sağlığıyla ilgili ne gerekiyorsa yapıyorduk. Düğün içinde herkes taşın altına elini koydu. Bütün herkes kızımın hayalini gerçekleştirmek için çalıştı ve onun hayalini gerçekleştirdik. Umut ediyorum ki Türkiye'de ve dünyada bunun gibi hastalıkların tedavisinin bulunması. Ülkemizde böyle insanlara farklı bir gözle bakılmamasını istiyoruz. Kızımızı sosyal hayata entegre etmek için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Kızımızın şu anda hayali gerçekleşti. İstiyoruz ki bütün engelli kardeşlerimize ülkemiz, milletimiz olarak daha yardımcı olunsun" diye konuştu.

"Normal bir gelin damat heyecanı varmış gibi her şeyimizi aldık, yaptık"

Anne Yurdanur Geliş ise Berna'nın doğuştan engelli dünyaya geldiğini söyledi. Kızlarının şu anda 24 yaşında olduğunu belirten Geliş “Doğduğu günden beri Berna ile uğraşıyoruz. Tek bir hayali vardı oda gelinlik giymekti, onu da biz gerçekleştirdik. Çokta güzel oldu. Bir düğünden daha fazlası oldu. Normal bir gelin damat heyecanı varmış gibi her şeyimizi aldık, yaptık. Düğünde bir tek damadımız eksikti. Çok güzel şeyler yaşadık. Davetiye bile bastırdık, dağıttık. Davet ettiğimiz kişilerin de hepsi düğüne geldi. Düğünde özel slayt yaptık. Berna'nın bebekliğinden bugün kadar gelen süreçte yer alan fotoğrafların gösteri yapıldı. Herkes çok beğendi. Berna ilk başta aşırı heyecanında biraz rahatsızlandı ama sonra çok mutlu oldu, eğlenceye devam etti. Çok hoşuna gitti. Salon taştı resmen. Bir damadımız olsa salon sığmayacaktır herhalde. Damatlar zaten sıradaydı. Herkes Berna için sırayla damat oldu" dedi.

Berna Geliş de gelinlik giymenin hayali olduğunu ifade ederek, “Hayalimdi. Düğünde çok heyecanlandım. Düğünüm güzel geçti, süperdi. Düğünde oynadım. Daha hayallerim de var" şeklinde konuştu.