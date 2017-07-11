Mersin’de 5 üreme alanı bulunan deniz kaplumbağaları, gecenin karanlığında sahile çıkarak yumurtalarını bırakıp yeniden denize dönüyorlar. Geçen yıl rekor kırılan sahillerde bu yıl biraz daha düşük bir sayı bekleniyor. MEÜ DEKUYAM Müdürü Prof. Dr. Serap Ergene, "Davultepe’de şu anda tespit ettiğimiz 82 yuvamız var" dedi.

Deniz kaplumbağalarının üremesiyle ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Mersin Üniversitesi (MEÜ) Deniz Kaplumbağaları Uygulama Araştırma Merkezi (DEKUYAM) Müdürü Prof. Dr. Serap Ergene, deniz kaplumbağalarının üremesinin haziran ayında başladığını, ekim ayının başına kadar sürdüğünü söyledi. Haziran-temmuz aylarında anaç kaplumbağalarının kumsala çıkıp yumurta bıraktığını belirten Ergene, yavru kaplumbağalarının da 2 ay sonra yumurtadan çıkıp denize döndüğünü söyledi. Deniz kaplumbağalarının nesli tükenmekte olan canlılar olduğunun altını çizen Ergene, "Bu canlılarla ilgili koruma çalışmaları çok uzun yıllardan beri devam ediyor. Mersin’de 5 üreme alanı bulunmakta. Bu 5 üreme alanından Alata ve Davultepe’de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her yıl Davultepe üreme alanında yaklaşık 100 ile 180 arasında yuva bulunur. Bu yılki çalışmalarımız Mayıs’ın sonlarında başladı. Şu anda Davultepe kumsalında tespit ettiğimiz 82 tane yuva bulunuyor" diye konuştu.

"Geçen yıl rekor kırmıştık"

Geçen yıl Mersin’de üreme alanlarında oranın çok yüksek olduğunu vurgulayan Ergene, "Geçen yılki rakamlar inanılmaz derecede yüksekti. 2016 yılı bizim için rekor dönemdi. Kazanlı’da bin 702, Davultepe’de 182, Alata’da 322 yuva tespit etmiştik. Bu çok çok büyük bir rakamdı. Ancak bu yıl için rakamı biraz daha düşük bekliyoruz. Çünkü bir dalgalanma söz konusu. Sezonun başladığı dönem olduğu için insanlarımızın dikkat etmesi gereken bazı noktalar var. Mayıs ayından beri anaç kaplumbağalar yumurta bırakmak için kumsallara geliyorlar. Anaç kaplumbağaları rahatsız etmeyecek şekilde bir plan yapmak gerekiyor. Bu ışıklandırmadan başlıyor, her şeye kadar. Işıklandırma yoğun olduğu zaman bu hayvanlar rahatsız oluyorlar ve kumsala gelemiyorlar. Gürültü, ateş, çöp fazla olduğunda bu hayvanlar yine sahillere çıkmıyorlar. Alata ve Davultepe kumsalında bu yıl çöp çok fazla. Onları temizlemek için bir çalışma yapacağız" şeklinde konuştu.

"Yavru çıkışları başlıyor, dikkatli olalım"

Yavru çıkışlarının da yaklaştığını belirten Ergene, "Çünkü Mayıs sonunda gelen anaçların yuvaları Temmuz ortaları veya Temmuz sonları gibi çıkışa geçecek. Özellikle kumsallarda plastik atıklar çok fazla. Bunları yok etmeye çalışıyoruz. Mümkün olduğu kadar insanlarımızı rahatsız etmemesi için ellerinden geleni yapmalarını istiyoruz. Kumsallara dikmiş olduğumuz tabelalar var. O tabelalarda ’deniz kaplumbağasıdır lütfen koruyalım’ diye yazıyor. Bu tabelaların olduğu yerlerde mümkün olduğu kadar üzerinden geçmemeleri, kumsallara araç girmemesi, insanların ıslak olarak bu yuvaların etrafından geçmemesini sağlamamız gerekiyor. Bunun için özellikle yardım istiyoruz. Bilinçli olmak en önemli nokta. Yıllardır bununla ilgili eğitim veriyoruz. 17 yıldır bu kumsallarda çalışmalarımızı sürdürüyor. Daha iyi gelişmeler oldu. İnsanlarımızın büyük bir çoğunluğu daha bilinçli. Sahile vuran ölü kaplumbağalarda veya üreme noktaları dışında bir yerde yuva yapan kaplumbağa olduğunda bizi arıyorlar. Bu yıl üreme alanı dışında 2 noktada birer tane yuvamız var. Bu sevindirici bir olay. Biz o bölgelerde önlemimizi alarak, oraya tabelamızı dikiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bu yıl sayının biraz daha düşük olmasını bekliyoruz"

Balıkçıları özellikle uyaran Ergene, "Kumsala yakın, sığ bölgelerde avlanmamaları gerekiyor. Yavrular çıktığında veya anaçlar kumsala çıkarken, tekrar denize dönerken ağlara takılabiliyorlar. Balıkçılarımızdan özellikle rica ediyoruz, bu konuya hassasiyet göstermelerini. Tabi geçen yıl dünyanın gözü Kazanlı’da demiştik. Çünkü bir rekor kırdık. Bu sene nispeten biraz daha az bekliyoruz. Bütün kumsallarda daha az olacağını düşünüyoruz ama bunu ancak dönemin sonunda söyleyebiliriz. Bu kadar yıllık çalışmalarımız bize gösteriyor ki eğer 2 yıl üst üste çok yüksek rakamlar varsa mutlaka 3. yıl düşük rakamlar söz konusu olacak demektir. Bu yıl havada çok soğuk gitti. O yüzden anaçların çıkışı da biraz geçikti. Çıkışlar geciktiği için net rakam söylemek çok doğru değil" dedi.