16-22 Eylül tarihlerinde Amerika’da yapılacak olan Paralimpik Dünya Yelken Şampiyonası’nda kadınlarda Miray Ulaş, erkeklerde ise Hasan Hüseyin Akbulut, Türkiye’yi temsil edecek. Sporcular bu yıl Türkiye’ye yeni alınan Hansa 303 tekneleriyle antrenman yaparken, hedeflerini olimpiyat şampiyonluğu olduğunu açıkladılar.

Türkiye’de ikinci kez yapılan Bedensel Engelliler Türkiye Yelken Şampiyonası’nda 25 Haziran - 1 Temmuz tarihleri arasında şampiyon olan Miray Ulaş ile Hasan Hüseyin Akbulut, milli takıma seçildi. Milli Takım Antrenörü Cemal Özdiyar yönetiminde Mersin’de kampa giren sporcular, hedeflerinin önce dünya şampiyonluğu, ardından olimpiyat şampiyonluğu olduğunu belirtti. Çalışmaları ve hedefleriyle ilgili İHA muhabirine konuşan Miray Ulaş, Milli Takımla bir kez daha dünya şampiyonasına gittiği için mutlu olduğunu söyleyerek, "Bu yıl Bedensel Engelli Yelken Türkiye Şampiyonası’nın ikincisi düzenlendi. 36 lisanslı sporcu olmasına rağmen yarışmaya 22 sporcu katıldı. Türkiye şampiyonası aynı zamanda Amerika’da düzenlenecek dünya şampiyonasının seçmesiydi. Seçmeler yapıldı, kadınlarda birinci ben oldum. Şimdi de Milli Takım kampına başladık. 11 Eylül’e kadar kampımız devam edecek. Hedefim dünya şampiyona olmak. Kürsüye çıkıp Türk bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum. Tabi bu ilk hedefim. En büyük hedefim olimpiyatlara katılıp, ilk 3 arasında yer almaktır" şeklinde konuştu.

Hasan Hüseyin Akbulut: "Dünya şampiyonasında en büyük hedefimiz ilk 3’e girebilmek"

Hasan Hüseyin Akbulut ise 2 yıl üst üste Türkiye şampiyonu olmanın gurur verici bir durum olduğunu söyledi. Bundan sonra Türkiye’yi yurt dışında en iyi şekilde temsil etmek için çalışmalara devam edeceklerini ifade eden Akbulut, "Hedefimiz ilk önce tabi ki de olimpiyatlara gidebilmek. Tabi bunu yapabilmek için de önce kat etmemiz gereken bazı yollar, basamaklar var. Avrupa ve dünya şampiyonalarına giderek ciddi anlamda deneyim ve tecrübe kazanıyoruz. Şimdi önümüzdeki ay Amerika’da dünya şampiyonası var. Bu şampiyonadaki en büyük hedefimiz ilk 3’e girebilmek. Ancak bizden çok daha tecrübeli sporcularda var. Şu anda erkekler klasmanında 40’ın üzerinde kayıt var. Benim amacım bu yıl ilk 15, 2019’dan sonra ise madalya almaya oynamak" ifadelerini kullandı.

Cemal Özdiyar: "Sporcularımızın istikrarı devam ediyor"

Milli Takım Antrenörü Cemal Özdiyar da Bedensel Engelli Yelken Türkiye Şampiyonası’nın ilkini 2017 yılında yaptıklarını söyledi. O şampiyonada 11 sporcunun yarıştığını kaydeden Özdiyar, "Orada da milli takım seçmesi yapıldı ve dünya ile Avrupa şampiyonası için sporcular belirlendi. Orada sporcularımız Miray Ulaş, Hasan Hüseyin Akbulut ve Ali Doğan sporcularımız dereceye girerek şampiyonalara katıldılar. Bu sene ise 2. yaptığımız Türkiye şampiyonasında ise 22 sporcu yarıştı. Çok zevkli, çekişmeli bir yarışma yapıldı. Bu yarışmada milli takım seçmesiydi. Bu seçmeler sonucunda kadınlarda Miray Ulaş, erkekler de ise Hasan Hüseyin Akbulut Amerika’da yapılacak dünya şampiyonasına katılmaya hak kazandılar. İkisi de Türkiye şampiyonu oldular. Sporcularımız geçen senenin de Türkiye şampiyonuydu. İstikrarları devam ediyor" diye konuştu.

"Hedefimiz en tepe"

2 sporcuyla birlikte Milli Takım kampını başlattıklarını vurgulayan Özdiyar, şu ifadelere yer verdi:

"Hedefimiz en tepe. Onun içinde durmak yok. Sonunda Federasyonumuz ve teknik kurulumuz sayesinde Türkiye’de olmayan Hansa 303 teknelerimiz alındı ve onlarla Amerika’da yarışacağız. 1,5 sene sonra teknelerimize kavuştuk. Artık bu teknelerle çok sıkı antrenman yapıp, bütün dünyaya kim olduğumuzu göstereceğiz. Zaten dünya genelinde özellikle kadınlarda Miray, dünyada ilk 5 içinde. Bizim hedefimiz bu yıl dünya şampiyonu olarak, dünyanın en iyi sporcusu olmak. Erkeklerde de en iyi dereceyi yaparak şampiyonluk hedefimiz. Çok çalışarak hedefimize ulaşacağız."

"Daha çok çalışarak olimpiyatlarda da madalya kazanmak istiyoruz"

Cemal Özdiyar, yeni alınan teknelerin özelliklerinden de bahsederek, "Bu tekneler son 1,5 yıldır bütün dünyada çok yaygınlaştı. Fakat bu tekneler maalesef bizde yoktu. Biz sadece yurt dışına yarışmalara bu sınıfta gittiğimizde oradan tekneyi kiralayıp, 2 gün antrenman yapıp rakiplerimizle yarışıyorduk. Rakiplerimize sorduğumuz zaman da rakiplerimiz haftada 3-4 gün 4’er saatten antrenman yaptıklarını söylüyorlardı. Fakat biz bu antrenmanları yapmadan ama yinede onlarla kafa kafaya yarışıyorduk. Artık bu tekneler geldi. Bu tekneler 2024 olimpiyatlarına da büyük ihtimal bu sınıf olacak. Zaten hedefimiz olimpiyatlar. Onun için bu teknelerle daha çok çalışarak daha fazla yarışlara katılarak hedefimiz olan olimpiyatlarda da madalya kazanmak" değerlendirmesini yaptı.

"Hedeflerimiz yüksek, daha çok çalışacağız"

Sporcular hakkındaki düşüncelerini de söyleyen Özdiyar, "İkisinin de önleri çok açık. Özellikle Miray’ın yaşının genç olması çok büyük bir avantaj. Çünkü geçen seneki dünya şampiyonu kadın 55 yaşındaydı ama Miray o zaman 18 yaşındaydı. Teknemiz olmadan onlarla başa baş yarıştı. Biz geçen yıl dünya 3’üncüsü oluyorduk fakat son yarışta dümenimizde çok ufak bir teknik arızadan dolayı bunu kaçırdık. Demek ki biz bu çalışmayla dünya şampiyonu olmamamız için hiçbir neden yok. Daha çok antrenman daha çok kamp daha çok yarışla bunu başarırız. Miray’ın hedefi 2024 olimpiyatları. Ona göre hazırlanıyor. O olimpiyatlara bir erkek bir kadın katılacağız. Hedeflerimiz yüksek. Daha çok çalışacağız" açıklamasını yaptı.