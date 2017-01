Mersin’den İran’a hurma götüren 9 tır, Bazargan Gümrük Kapısı’nda rehin tutuluyor. Sadece bir paletteki hurmada İsrail etiketi bulduğundan dolayı tırları rehin alan İranlı yetkililer, 9 aydır hiçbir açıklama yapmıyor. 9 tırdan 4’ünün sahibi olan Güleç Transport Uluslararası Nakliyat’ın Genel Müdürü Ahmet Can, "Dışişleri Bakanımız, Başbakanımız, Cumhurbaşkanımızdan yardım istiyoruz. Çok zor durumdayız. Araçlarımızla birlikte şoförlerimiz de orada rehin tutuluyor ve yurda gelemiyorlar" dedi.

Mersin Limanı’ndan 1 Nisan 2016 tarihinde aldıkları hurmaları İran’a götüren 9 tır, İran’da mahsur kaldı. Bazargan Gümrük Kapısı’nda bir tırda bir paletteki hurmanın üstünde İsrail etiketi bulun İranlı yetkililer, hurma taşıyan 9 tırın tamamını rehin aldı. 9 aydır İran’da rehin tutulan tırlarla birlikte şoförler, kurtarılmayı bekliyor.



"Çok zor durumdayız"

Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklama yapan Güleç Transport Uluslararası Nakliyat Genel Müdürü Ahmet Can, İran’da bekletilen 9 tırdan 4’ünün kendilerine ait olduğunu söyledi. Mersin Limanı’ndan İran’a sürekli taşıma yaptıklarını ifade eden Can, "Mersin’de faaliyet gösteriyoruz. Biz 9 ay önce Mersin Limanı’ndan İran’a gitmek üzere 4 tırımızı yükledik. Araçlarımızı buradan İran Bazargan Gümrüğüne gönderdik. Araçlarımız 1 Nisan 2016 tarihinden beri orada. 9 ayı geçmesine rağmen araçlarımız, şoförlerimizle beraber Bazargan Gümrük Kapısı’nda rehin tutuluyor. Biz Dışişleri Bakanımızdan, Başbakanımızdan, Cumhurbaşkanımızdan yardım istiyoruz. Çok zor durumdayız. Şoförlerimiz orada araçlarımızla birlikte rehin tutuluyor ve yurda gelemiyorlar. Çocukları, aileleri perişan durumdalar. Biz devlet büyüklerimizden yardımlarını bekliyoruz. Bize bir el atsınlar, bizi bu sıkıntılardan kurtarsınlar" diye konuştu.



"Şoförlerimizin ısıtıcıları çalışmıyor, eksi 20 dereceleri bulan soğukta çok mağdurlar"

Bir paletin üzerinde bir tane İsrail etiketinin bulunmasından dolayı tırların 9 aydır alıkonulduğunu vurgulayan Can, "Bize hiçbir gerekçe, hiçbir sebep gösterilmeden 9 aydır şoförlerimiz tırlarla birlikte mağdur durumdalar. 2005 yılından bugüne kadar İran’a hurma taşıması yapıyorduk. Bir de muz taşıması yapıyoruz. Muz taşırken bazen ufak tefek sorunlar yaşıyorduk ama bu şekilde 9 ay araçlarımız hiçbir zaman bağlanmadı. En fazla bir hafta içinde çözülüyordu. Tırları böyle 9 ay dünyanın hiçbir yerinde yatırmazlar, bekletmezler. Şoförlerimizin ısıtıcıları çalışmıyor, eksi 20 dereceleri bulan soğukta çok mağdurlar. Bu gidişle giderse bir gün bakacağız şoförümüzün biri soğuktan dolayı hayatını kaybedecek. Özellikle geceleri şoförler çok zor durumdadır. Bu hurmanın ya iadesi, ya imha edilmesini istiyoruz. Devlet büyüklerimiz bize bir çözüm gösterirlerse çok iyi olur. Biz İran yetkililerine, oradaki konsolosumuza durumu bildirdik. Ayrıca Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na da yazı yazdık. Sürekli, günlük takip ediyoruz. Bu şoförlerimizin biz hayatından endişe ediyoruz. Çünkü hava gerçekten orada çok soğuk. Bu soğuklarda daha da dayanacak güçleri kalmamış. İranlı yetkililer bize bir türlü açıklama yapmıyor. 9 aydır hiçbir netice alamadık. Neyden dolayı, niçin olduğunu bir türlü çözemedik. Mal sahibi de malından vazgeçti. Mal sahibi İran’a gitti. Malının imha edilmesini ve araçların bırakılmasını istedi. Ancak mal sahibi de bir sonuç elde edemedi ve sonuç elde edemedik" şeklinde konuştu.