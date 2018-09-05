Bu yıl ligi ilk 5 içinde bitirmek isteyen Mersin ekibi, Avrupa kupasında da final oynama hedefinde. Başantrenör Özlen Şencan, "Avrupa’da finale kadar gitmek istiyoruz" dedi.

Ağustos ayı başından beri yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Mersin ekibi, hem ligde hem de Avrupa’da başarılı olmak istiyor. Servet Tazegül Spor Salonu’nda, Antrenör Özlem Şencan yönetiminde çalışmalarını sürdüren turuncu-beyazlı ekipte en büyük hedef Avrupa kupasında final oynamak. Geçen yıl ligi 13 galibiyet, 11 mağlubiyetle 7. sırada bitiren Güney ekibi, Avrupa’da da çeyrek final oynamıştı.

Kaptan Gümüşay: "İnşallah bu sene Avrupa’da finale doğru ilerleyeceğiz"

Çalışmalarla ilgili İHA muhabirine konuşan takım kaptanı Gülşah Gümüşay, hazırlıklarda 4. haftalarına girdiklerini söyledi. Çalışmalarının gayet iyi gittiğini belirten Gümüşay, “Şu anda gelişim takımımızla birlikte idman yapıyoruz, yabancılarımız daha katılmadılar takıma. Bir hafta, 10 gün içerisinde tamamen toplanmış olacağız. Bu sene ekonomik şartlardan dolayı bizim ligimizde baya problem oluyor. Ancak bu problemlerin üstesinden gelip, belediyenin katkısıyla biz bu ligi en iyi şekilde geçirmek istiyoruz. Umuyorum alnımızın akıyla çıkarız. Hedefimiz her zaman ki play-off’a girip, Türkiye Kupası’na gitmek. Avrupa kupası oynayacağız. Geçen yıl yarı finali küçük bir şansızlıkla kaçırmıştık. İnşallah bu sene finale doğru ilerleyeceğiz. Takım arkadaşlarıma, koçumuza güveniyorum. Mersin halkının da desteğiyle iyi bir sezon geçiririz diye düşünüyorum” dedi.

Şencan: "Avrupa’da finale kadar gitmek istiyoruz"

Antrenör Özlem Şencan ise 13 Ağustos’ta sezonu açtıklarını ifade etti. Şu anda çalışmaların çok iyi gittiğinin altını çizen Şencan, “Türklerimizin hepsi burada. Önümüzde turnuvalarımız var. Onlara hazırlık yapıyoruz. Yabancı transferlerimiz de bitti. Önümüzdeki hafta hepsi aramızda olacak. 4 yabancımız tamam. Avrupa kupasında ilerleme durumuna göre inşallah 5. yabancıyı alırız takviye olarak ve inşallah bu sene final oynarız. Bu sene lig biraz zor. 3-4 tane takımın daha ne yaptıkları belli değil. Diğer takımlara baktığımız zaman hemen hemen her takım aynı seviyede. Bir Fenerbahçe ile Hatay Büyükşehir Belediyesi çok iyi takımlar kurdular. Bizim hedefimiz yine ilk 5 içinde olmak. Dolayısıyla ona göre bir takım kurduk diye düşünüyorum. Gençlerden de takviye alacağız. Bu sene Avrupa kupasında grubumuz çok iyi. 3 tane takım belli. Bir takım daha bu gruba eklenecek. Gruptan rahat çıkacağımızı düşünüyorum. İnşallah devamında da çeyrek, yarı final ve sonrasında finale kadar gitmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Aydın: "Turnuvalarda eksiklerimizi göreceğiz"

Genel Menajer Melahat Aydın da takımın Ağustos ayının başından sonra çalışmalara başladığını dile getirdi. Şu anda Türk oyuncuların antrenman yaptığını kaydeden Aydın, “Yabancı oyuncularımız da 10 gün içinde takıma katılacak ve birlikte tam takım olarak çalışmaya devam edeceğiz. Şu anda iyi bir hazırlık dönemi geçiriyoruz. Özgecan Aslan Turnuvası’na kadar böyle devam edecek. 22-26 Eylül tarihleri arasında 3. Özgecan Aslan turnuvamızı yapacağız. Bu turnuva Hatay Büyükşehir Belediye, Abdullah Gül Üniversitesi, Çukurova Basket, biz, Adana Basket ve Ormanspor olarak 6 takımlı bir turnuva olacak. İnşallah güzel bir hazırlık dönemi geçiririz. Gireceğimiz turnuvalarda da eksiklerimizi göreceğiz. Bu eksiklikleri tamamlayarak, sezona başlayacağız” diye konuştu.

"Avrupa’da hedefimiz final oynamak"

Bu yıl ligin ilk maçını 13 Ekim’de Hatay Büyükşehir Belediyesi ile evlerinde oynayacaklarını vurgulayan Aydın, “Evimizde oynayacağımız ilk maçta galip gelerek lige güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz. Şu anda Türkiye hedefimiz ilk önce play-off’lara girmek ama genel hedefimiz ilk 5’de bitirmek. Çünkü Avrupa kupalarını garantilemek istiyoruz. Bu sene yine Avrupa kupası oynayacağız. Grubumuzda yine iyi takımlar var. Öncelikli hedefimiz grubu iyi bitirmek, ardından elemeleri geçerek final oynamak .Geçen yıl çeyrek final oynadık. Bu sene onun üzerine çıkıp yarı final, inşallah finale kadar gideriz. Şu anda transfer çalışmalarımız da bitti. Tabi Avrupa kupalarındaki durumumuza göre belki ilerleyen zamanlarda bir yabancı transferi de yapabiliriz” ifadelerini kullandı.