Son olarak Adana’da Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Taha Akgül ile maç yapan Türkmen, dünyadaki down sendromlulara örnek oldu.

Down sendromlu olarak dünyaya gelen ve 4-5 yaşında iken jimnastiğe başlayan Emirhan, sağlık durumlarından dolayı bu sporu bırakmak zorunda kaldı. Ardından geçirdiği kalp ameliyatı nedeniyle de vücut gelişimi yaşıtlarına göre geri kalan Emirhan, güreş antrenörü ve eski milli sporcu Ali Burak Toy sayesinde 7 yaşında güreşle tanıştı. Mersin Güreş Eğitim Merkezi’ne gelen Emirhan, oyun oynayarak ve güreş yapan arkadaşlarını izleyerek başladığı güreşte, 2 yılda güreş tekniklerini öğrendi. Yaptığı tekniklerle artık özel müsabakalarda mindere çıkan Emirhan, son olarak Adana’nın Yüreğir ilçesinde gerçekleşen Türkiye Büyük Erkekler Serbest Güreş Şampiyonası’nda Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Taha Akgül ile gösteri maçı yaptı. Taha Akgül’e öğrendiği teknikleri uygulayan Emirhan, izleyenlerin büyük takdirini toplarken, dünyadaki bütün arkadaşlarına da örnek oldu.

Emirhan ile ilgili İHA’ya açıklamalarda bulunan anne Esin Türkmen, oğlunun down sendromlu olarak dünyaya geldiğini söyledi. Güreşin oğlunun hayatına 2 yıl önce girdiğini kaydeden Tükmen, "Burak hoca sağolsun gördü ve güreşe müsait dedi. Sonra ikisi de inandı ve birbirlerini çok sevdiler. Şu anda da güreşi çok seviyor. Spora başladıktan sonra Emirhan daha sosyalleşti, öğretmeninden çok güzel tepkiler alıyorum, arkadaşlarıyla çok daha iyi, ifadeleri çok fazla değişti. Ben oğlumun güreş yapmaya devam etmesini çok isterim. Buradaki çocuklar da onu çok seviyor ve ilgileniyorlar. Burası Emirhan’ın ikinci yuvası oldu. İnşallah devam eder" dedi.

"Dünyada bunun bir örneği yok"

Antrenör Ali Burak Toy ise Fatih Emirhan’ı güreşe kazandırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti. Emirhan’ın ailesinin kendisinden mental ve fiziksel anlamda gelişimini sağlaması için yardım istediğinde bulunduğunu söyleyen Toy, "Önce Emirhan ile birlikte bazı fiziksel hareketleri yapmaya başladık. Ardından Emirhan’ı güreş salonuna getirmeye başladım. Amacım Emirhan’ın sadece gezmesiydi. Emirhan burayı çok sevdi. Emirhan çocukları alıp, güreş yapmaya çalıştı. Bizde Emirhan akıllı bir çocuk, bilinci çok açık acaba güreş tekniklerini kavrayabilir mi dedik? Çünkü dünyada bunun bir örneği yok. Biz denemek istedik. Emirhan kısa zamanda büyük yol kat etti. Şu anda kurallı güreş yapabilecek bir düzeye geldi. Bunun da meyvesini toplamaya başladık" diye konuştu.

Emirhan’ın tekniklerin hepsini yapmayı başardığını vurgulayan Toy, "Büyüklerinin maçlarına gittiğinde kendisinin de maç yapmak istediğini bana sürekli söylüyordu. Ancak biz böyle bir kategori olmadığı için maçlara çıkaramıyorduk. Ancak özel izinlerle Emirhan’ı maçlara çıkarmaya başladık. Genelde buradaki arkadaşları, ben, kimi zamanda şampiyon güreşçiler Emirhan’ı kırmayıp, maç yapmaya başladılar. Böyle durumda olan çocuklara evet kıyafet giydiriyor, mindere çıkarıyorlar ama yapay bir durum oluyor. Onlarda güreş olmuyor. Emirhan’da durum farklı. Emirhan normal güreşçiler gibi, güreş tekniklerini yapabiliyor. Normal maç gibi hakemin kontrolü dahilinde yenebiliyor. En büyük avantajı bu. Biz Emirhan ile başladığımız yolda acaba diğer down sendromlu bireylere ulaşıp, acaba güreş yapabilir miyiz diye bir proje yürütüyoruz. Şu anda projemiz bitti. Artık Emirhan’a partnerler bulacağız" ifadelerini kullandı.

"Taha gerçekten Emirhan’a güzel bir zaman yaşattı"

Emirhan’ın geçen yıl minderde yaptığı mücadelenin görüntülerinin tüm dünyada ses getirdiğini kaydeden Toy, "Emirhan aslında hem Türkiye’nin hemde uluslararası anlamda herkesin yakından tanıdığı bir isim. Taha ile yapılan maç da aslında onun bir neticesi oldu. Taha Akgül de Emirhan’ı tanıyor ve Emirhan ile bir araya gelip, tanışmak istiyordu. Taha ile konuştuğumuzda Adana’ya Emirhan’ı getirir misin dedi. Ben getiririm ama Emirhan’ı mindere çıkartırım, maç yaparsınız dedim. Kendisi bizim gururumuz, çok mütevazı, çok başarılı bir arkadaşımız. O yüzden de Emirhan’ı kırmadı mindere çıktılar. Taha Türkiye Şampiyonası final maçını kazandı ve Türkiye şampiyonu oldu fakat karşısında Emirhan’ı bulunca sevgiye boyun eğdi ve sevgiye tuş oldu. Gerçekten Taha’nın bu davranışı büyük bir alkışı gerektirir. Taha kardeşimize böyle bir duyguyu yaşattığı için teşekkür ederim. Taha maçtan sonra da soyunma odasında Emirhan’ı kucaklayarak, öptü. Taha gerçekten Emirhan’a güzel bir zaman yaşattı, Emirhan’da Taha’ya aynı şekilde" dedi.