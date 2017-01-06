Mersin’de geçen hafta meydana gelen selde kaybolan biri çocuk iki kişiyi havadan ve karadan arama çalışmaları sürüyor. Sahil Güvenlik helikopteri havadan, deniz polisi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), itfaiye ve AFAD ekipleri ise karadan arama çalışmalarını sürdürürken, kaybolan 4 yaşındaki Miray Genç’in yaklaşan doğum günü dolayısıyla dedesinden elbise istediği ancak elbisesine kavuşamadan sel sularında kaybolduğu öğrenildi.

Mersin’de 29 Aralık Perşembe günü meydana gelen sel hayatı felç ederken, bir ailenin de yok olmasına neden olmuştu. Selde merkez Toroslar ilçesindeki bir köprüden geçerken suya kapılarak debisi yükselen Yalınayak Deresi’ne düşen otomobildeki Serkan ve Fatma Genç çifti hayatını kaybetmiş, 4 yaşındaki kızları Miray ile 25 yaşındaki Sultan Uncu ise sel sularında kaybolmuştu. Genç çift 3 gün önce toprağa verilirken, iki kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor. AFAD, Mersin itfaiyesi ile polis ve Sahil Güvenlik dalgıçları dere yatağında arama çalışmalarını sürdürürken, 9 kilometrelik alanda tüm yerler didik didik aranıyor. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı helikopter ise havadan arama çalışmalarına destek veriyor. Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Deniz Limanı Şube Müdürlüğündeki 8 dalgıç polis, 2 bin 300 metre uzunluğundaki kanalizasyonda arama yaptı. Yapılan aramada 2 kişiye dair bir ipucuna rastlanmazken, zorlu arazi koşulları ve su içerisinde gerçekleştirilen aramalar ekipleri zorluyor. Arama ve kurtarma çalışmalarına 2 gündür Ankara’dan da ekipler katılıyor. Bir gün önce Uyuşturucu ile Mücadele Daire Başkanlığı’na bağlı Köpek Eğitim Merkezi Ceset Arama ekibine bağlı 2 dedektör köpek arama çalışmalarına katılmıştı. ’Ateş’ ve ’Barby’ isimli dedektör köpekler, Yalınayak Deresini baştan aşağı kontrol etmişti. Dün de arama çalışmalarına Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri katıldı. Yalınayak Deresi’nde arama yapan JAK timleri bugün Mersin Sanayi Sitesi içerisinden geçen derede arama yaptı. Şu ana kadar kayıp 2 kişiyle ilgili bir sonuca ulaşılamadı.



Doğum günü için elbise istemiş

Çalışmaları yerinde takip eden, hayatını kaybeden Fatma Genç’in babası, Miray’ın dedesi Ali Kırmızı, "Dalgıçlar, arama ekipleri elinden geldiğince arıyorlar. Aramalar hem havadan hem de karadan devam ediyor. Allah’tan umut kesilmez. Miray en son doğum günü için elbise istemişti. Anneannesi de almıştı ama kısmet olmadı" dedi.

Çalışmaları yerinde takip eden kayıp Sultan Uncu’nun kayın biraderi Yusuf Uncu ise, "Bugün 8. gün. Arama çalışmaları devam ediyor. Ankara’dan JAK timleri geldi. Onlar da detaylı bir şekilde arıyor. Sahil Güvenlik, AFAD ve dalgıç polis arkadaşlarımızla aramalarımız devam ediyor. İnşallah bulacağız. Mersin halkından da duyarlılık bekliyoruz. Belki dereden dışarı çıkmıştır, akli dengesi yerinde değildir. Bulanlar, görenler polise başvursunlar. Arama kurtarma ekipleri arabanın düştüğü yerden denize kadarki bölgeye bakıyorlar. Buradaki tüm çalışmalar bittikten sonra denizde yoğunlaşılacak ve aramalar orada devam edecek" diye konuştu.