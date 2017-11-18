(Özel haber) ’Serakent’ Anamur

Türkiye’nin muz ihtiyacının yüzde 50’sini karşılayan Anamur’da vatandaşlar geçimlerini muz ve çilek ihracatından sağlıyor. Bu nedenle ilçede evden çok sera bulunuyor. İlçeye Akdeniz sahil yolu üzerinden ilk girildiği andan itibaren ev sayısının sera sayısına oranla çok düşük kaldığı görülüyor.

Hikmet Sugan (52) isimli bir vatandaş, seraların Anamur için geçim kaynağı olduğundan dolayı bu manzaranın yaşandığını belirterek, "Anamur’un gelişmesi için de daha fazla sera yapılması lazım. Adeta bir sera kenti oluştu. Daha da ilerlemesini istiyoruz. Anamur’da yaşayanların yüzde 80’inin serası vardır" diye konuştu.

Hatice Yılmaz ise "Anamur sera kentidir. İlçemizde evlerden fazla sera görünüyor. Gelir kaynağımız muzdur" ifadelerini kullandı.