Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi kadrosunu güçlendiriyor

Dr. Erdal Cücük’ü kadrosuna dahil etti.

Özellikle morbid obezite cerrahisi, ileri laparoskopik cerrahi, onkolojik ve protkolojik cerrahisi, karaciğer, safra ve pankreas hastalıklarının cerrahi tedavisi, troid, meme ve endokrin cerrahisi konusundaki deneyimleriyle tanınan Cücük, bundan sonraki süreçte hastalarını Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi’nde kabul edecek.

Türk Morbid Obezite Derneği, Türk Cerrahi Derneği ve Türk Cerrahi Onkoloji Derneği üyesi olan Erdal Cücük, katıldığı çok sayıda yurt içi ve yurt dışı bilimsel kongrede bildiriler sundu. Cücük’e, 2017 yılında mesleğindeki başarıları ve hastalarıyla kurduğu sıcak ilişkiler nedeniyle İstanbul Marka ve Kariyer Zirvesi jürisi tarafından 1. Türkiye Altın Marka Ödülleri kapsamında ’Yılın Tıp Adamı’ ödülü verildi.