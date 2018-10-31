Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi "Onkoloji Konseyi" oluşturdu

Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi, kendi bünyesinde bulunan doktorlarla "Onkoloji Konseyi" oluşturdu.

Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi, hastalarını çok alanlı yaklaşımla tedavi etmek amacıyla, 11 kişiden oluşan Onkoloji Konseyini kurdu. Konseyde, Tıbbi Onkoloji, Hematoloji, Radyasyon Onkolojisi, Nükleer Tıp, Radyoloji başta olmak üzere Kadın Hastalıkları ve Doğum, Medikal Onkoloji, Genel Cerrahi, Üroloji, Göğüs Cerrahisi, Göğüs Hastalıkları, Gastroentoloji branş hekimleri bulunuyor. Prof. Dr. Saffet Dilek başkanlığında oluşturulan Onkoloji Konseyi, tartışılan vakalara ameliyat gerekip gerekmediği hastanın radyoterapi veya kemoterapi alıp almayacağı, tedavi sıralamasının nasıl olacağı gibi bir çok önemli konu tartışılarak hastaya uygun tedavi yöntemini belirleyecek.