Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi sağlık turizminde iddialı

Hastane, bu anlamda hükümetin üzerinde çalıştığı sağlık turizmi serbest bölge projesinde yer almak istiyor.

Hastanenin Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Engin Şahin, kalp damar cerrahisi uzmanları Prof.Dr. Murat Özeren, Prof.Dr. Nehir Sucu, Doç.Dr. Cihangir Ersoy, Uzm.Dr. Ümit Duman ve kardiyoloji doktorları Tuncay Parmaksız ve Aytaç Vural ile birlikte düzenlediği toplantıda, özellikle kalp cerrahisi konusunda başka bir boyuta ulaştıklarını söyledi.

6 bin bypass, 40 bin anjiyo yapmış bir hastane kökenine sahip olduklarını vurgulayan Şahin, " Kardiyoloji ve kalp cerrahisi konusunda çok güçlü bir kadroya sahibiz. Özellikle çocuk kalp cerrahisi konusunda, konjenital kalp hastalıkları konusunda Mersin'de bir ilk olarak artık bir tedavi merkezi olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Bu Mersin için gerçekten çok önemli bir konu. Bugüne kadar Mersin'de bu ameliyatlar pek fazla yapılmıyordu. Mersin'in sağlık şehri olması, sağlık turizminde önemli bir yer edinmesi için akademik kadrodaki doktor hocalarımızın bu tür ameliyatları hastanemizde yapması bizim için çok önemli. Kardiyoloji konusunda zaten uzman bir ekip ile çalışıyoruz. Bu konuda 24 saat görev yapmak adına kadromuzu oluşturmak üzereyiz. Mersin'de özel hastane olarak bu bir ilk olacak" dedi.

"Sağlık turizmi konusunda ses getirmek istiyoruz"

Kardiyoloji konusunda 24 saat hizmet verecek yapılanmayı gerçekleştirdiklerini yineleyen Şahin, "Mersin Ortadoğu Hastanesi olarak emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Hedefimiz iyi bir kadro ile çıktığımız yolda, teknolojik donanımla hastanemizi destekleyerek sağlık turizmi konusunda ses getirmek. Mersin sağlık turizminden önemli bir pay almak istiyor. Bunun için de kaliteli hastanelere ihtiyaç var. Biz bu konuda öncü olmak istiyoruz. Mersin'de bu tür üst düzey tedavi merkezi olabilmek bizim için gurur kaynağı. Mersin turizmde nasıl atağa geçmek istiyorsa, sağlık turizminde de atağa geçmesi gerekiyor. Sağlık turizmi, ülkemize katacağımız en değerli hizmet. Özellikle ekonomik sıkıntıların yaşandığı şu dönemde, sağlık turizmi, başarılı hekim kadrosu ile ülkeye yapılacak en büyük hizmet olacaktır" diye konuştu.

Bu konuda hükümetin açıkladığı sağlık turizmi serbest bölgesi projesinde hastane olarak yer almak istediklerini vurgulayan Şahin, "Bizim gücümüz sağlık turizmi ile memleketimize gelir kaydetmeye yetecek düzeydedir. Bu gelir çok değerli bir gelir. Bir mal alıp onu monte ederek satmıyoruz. Biz bir hizmet veriyoruz. Ülkenin gelişmesi, kalkınması için herkes nasıl bir çaba içerisinde ise bize düşen görev de bu olmalı. Hükümetin de buna yönelik önemli çalışmaları var. Uluslararası Çukurova Havalimanı'nın faaliyete geçmesi ile biz bu işin hızlanacağından eminiz. Kaliteli sağlık hizmeti veren kuruluşların artması herkesin yararına olacaktır. Bu konuda Irak, Erbil, Duhok'ta kendi çabalarımız ile ofisler açmayı düşünüyoruz. Öncelikle biz buradaki kadromuzu güçlü tutarak yeterli tanıtımla başarılı olacağımıza inanıyoruz. Ülkemizin hekim kalitesi, dünyanın bir çok ülkesine göre üst düzeydedir" ifadelerini kullandı.